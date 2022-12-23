Doğal balgam söktürücü ilaç! Şifa kaynağı: Çok daha etkili ve sıfır zararlı, adım adım tarif
Özellikle bu aylarda en çok şikayet ettiğimiz şey grip ve devamında gelen balgam. Özellikle çocuklarda çok daha sıkıntısı. Bu tarifi yapanlar düzeliyor! Doktor bile tavsiye ediyor. Bu tarif çok etkili ve anında işe yarıyor. Önemli alternatif tıp uzmanlarının da söylediği bir karışım şifa buluyor. Muhakkak deneyin. İlaçlardan çok daha etkili ve sıfır zararlı. İşte doğal balgam söktürücü yöntemler...
Doğal Balgam Söktürücü İlaç Tarifinin Malzemeleri
1 adet kuru soğan
1 diş sarımsak
1 su bardağı sıcak su
3 yemek kaşığı bal (ben kestane balı kullandım)
1 limonun suyu
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım tatlı kaşığı toz zencefil
Doğal Balgam Söktürücü İlaç Tarifinin Yapılışı
Önce soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp bir kavanoza koyuyoruz. Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu döküp kapağını kapatıyoruz ki yararlı yağ ve vitaminler havaya uçmasın. Soğuyana dek bekletiyoruz. Soğuyunca suyunu süzdürüp bir kapa boşaltıyoruz. Bize suyu lazım. Sonra diğer malzemeleri de kavanoza koyuyoruz. Kapağını kapatıp iyice çalkalıyoruz. Her yemek sonrası 2-3 yemek kaşığı içiyoruz. Çocuklarınıza 1-2 yemek kaşığı verebilirsiniz. Kullanıcı yorumları: Benim 2 yaşında oğlum var, 1, 5 kaşık veriyorum ve çok rahatlatıyor. Tadı da acı değil, baharatlardan ve baldan dolayı içilebilir bir tadı var.
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Doğal balgam söktürücü yöntemler
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Okaliptüs Yağı
Tuzlu Su Gargarası
Zencefil.
Sarımsak.
Zerdeçal.
Nemlendirici.
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