Doğal balgam söktürücü ilaç! Şifa kaynağı: Çok daha etkili ve sıfır zararlı, adım adım tarif

Doğal Balgam Söktürücü İlaç Tarifinin Malzemeleri

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı bal (ben kestane balı kullandım)

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

Doğal Balgam Söktürücü İlaç Tarifinin Yapılışı

Önce soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp bir kavanoza koyuyoruz. Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu döküp kapağını kapatıyoruz ki yararlı yağ ve vitaminler havaya uçmasın. Soğuyana dek bekletiyoruz. Soğuyunca suyunu süzdürüp bir kapa boşaltıyoruz. Bize suyu lazım. Sonra diğer malzemeleri de kavanoza koyuyoruz. Kapağını kapatıp iyice çalkalıyoruz. Her yemek sonrası 2-3 yemek kaşığı içiyoruz. Çocuklarınıza 1-2 yemek kaşığı verebilirsiniz. Kullanıcı yorumları: Benim 2 yaşında oğlum var, 1, 5 kaşık veriyorum ve çok rahatlatıyor. Tadı da acı değil, baharatlardan ve baldan dolayı içilebilir bir tadı var.

Doğal balgam söktürücü yöntemler

Elma Sirkesi. Elma sirkesi, genellikle doğal bir tıkanıklık giderici olarak kullanılır.

Nane Yağı Nane yağı, tıkanıklığı gidermek için en çok kullanılan bitkisel yağlardan biridir.

Okaliptüs Yağı

Tuzlu Su Gargarası

Zencefil.

Sarımsak.

Zerdeçal.

Nemlendirici.