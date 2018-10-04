Doğal antibiyotikler nelerdir?

Antibiyotik Sebzeler

En bilinen bitkiler soğan ve sarımsaktır. Soğan, vücut direncini artıran ve her iki gövdedeki mikropların büyümesini önleyen özelliklere sahiptir. Özellikle, bu iki besin maddesini tüketmek çok etkili sonuçlar tüketir. Baharat olarak sayılabilecek baharatlar acı biber, kimyon, sumak ve karabiber içerir. Vücut direncini arttıran bu baharatları kaçırmamanız önerilir.Bu kategoriye kekik, dağ çiçeği otu, siyah tohum, meyankökü ve çay da dahildir. Ispanakta bulunan demir, protein ve antibiyotik listesinin en başındadır. Uzun zamandır tutulan bu sebzenin, özellikle kışın doğal bir miktar C vitamini içeriği vardır. Diş ve kemiklerin güçlendirilmesinde çok etkili olan ıspanak, bebeklerde çok yararlıdır. Lahana, brokoli, enginar, havuç ve turp sebzelerinin antibiyotik özellikleri vardır.

Antibiyotik Meyveler

Meyve listesinde, muz listenin en üstünde. Yorgunluk alır ve kas sistemi üzerinde iyileştirici bir etkiye sahiptir. O zaman Nar da çok önemli bir meyvedir. Doğal olarak cilt kanseri ve prostat kanseri için kullanılabilir. Kan yapısına etki eden kayısı, kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olan portakal, sindirimi kolaylaştıran greyfurt ve vücut direncini artıran mandalina da bu alanda çok etkilidir.