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‘Doğada hepimize yer var’ sergisi açıldı

Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu öğrencileri kuş evleri yaparak sergisini açtı.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:49
‘Doğada hepimize yer var’ sergisi açıldı

Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu öğrencileri kuş evleri yaparak sergisini açtı.


Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu 3-D sınıfı öğrencileri tarafından yapılan 35 adet kuş evi sergilendi. Okulun girişinde açılan sergide öğrencilerin Hayat Bilgisi Dersi kapsamında yaptıkları eserler sergilendi.


Sınıf öğretmeni Turan Varol öncülüğünde birbirinden güzel kuş evleri tasarlandı. Okul öğrencileri ve öğretmenler sergide bulunan eserleri çok beğendiklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:49
  1. sergi

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