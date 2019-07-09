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Doğada diyabet okulu başladı

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, Doğada Diyabet Okulu’na ev sahipliği yaptı.

09 Temmuz 2019 Salı 17:49
Doğada diyabet okulu başladı

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, Doğada Diyabet Okulu’na ev sahipliği yaptı. Doğa ve sporla buluşan diyabet hastaları, gün boyunca hem faydalı bilgiler öğrendiler hem de keyifli zaman geçirdiler.


Şehitkamil Belediyesi ve 25 Aralık Devlet Hastanesi işbirliği ile gerçekleştirilen Doğada Diyabet Okulu eğitimleri kapsamında diyabet hastaları, Dülük Tabiat Parkında yer alan Gençlik Kampında spor ve eğlence dolu etkinliklere katıldılar. Uzman doktorlar, diyetisyenler, diyabet hemşireleri ve spor uzmanlarının nezaretinde gerçekleştirilen programda hastaları, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Fatih Ermeydan, Mehmet Ali Korkmaz ile 25 Aralık Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Akhan ve Dahiliye Uzmanı Diyabet Okulu Müdürü Uzman Dr. Mustafa Baytak da yalnız bırakmadı. Diyabet hastalarına ana ve ara öğünlerde diyetisyenler tarafından belirlenen menülerin ikram edildiği Doğada Diyabet Okulu programında katılımcılara sporu ve zamanın doğru kullanımını teşvik eden sportif malzemeler de armağan edildi. Doğada Diyabet Okulu, her ay farklı diyabet hastalarının katılımıyla devam edecek.


Belediyeye teşekkür


Diyabet Okulu programını Şehitkamil Belediyesinin destekleriyle çok daha güçlü bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden 25 Aralık Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Akhan, “Doğada Diyabet Okulu programını doğaya taşımanın ve Şehitkamil Belediyemiz ile işbirliği içerisinde daha güçlü bir şekilde gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ümit ediyorum ki bu eğitimler hastalarımızın tedavi sürecine büyük katkı sağlayacak. Belediyemiz, ulaşımdan ikramlara, eğitmen desteğinden armağanlara, alanın tahsisinden moral ve motivasyon etkinliklerine kadar her konuda yanımızda oldu. Ben, tüm hastalarımız adına belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah çok daha güzel işleri birlikte yapacağız. Emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum” dedi.


"Moralli bir gün geçirdik"


Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan diyabet hastası Cesim Öztaş, “Diyabet Okulu’nun daha önce büyük faydalarını görmüştüm. Şimdi belediyemizin katkılarıyla çok daha güzel bir eğitime katıldık. Sağ olsunlar hem 25 Aralık Devlet Hastanesi çalışanları hem de belediye yetkilileri sağlığımıza tekrar kavuşmamız adına büyük emekler sarf ediyorlar. Ben, tüm diyabet hastaları adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün gerçekleştirdiğimiz doğa yürüyüşünden sonra eğlenceli aktivitelere katıldık. Bol oksijenli bu ortamda bol moralli bir gün geçirdik. En kısa zamanda böyle bir gün daha yaşamayı gönülden arzu ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:49
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