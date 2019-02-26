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“Doğaboşluksevmez” sergisi açıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Değirmenaltı Mahallesi’nde hayata geçirilen Bisanthe Sanat ve Tasarım Galerisi yeni bir sergiye daha ev sahipliği yaptı.

26 Şubat 2019 Salı 10:15
“Doğaboşluksevmez” sergisi açıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Değirmenaltı Mahallesi’nde hayata geçirilen Bisanthe Sanat ve Tasarım Galerisi yeni bir sergiye daha ev sahipliği yaptı. Üç sanatçının eserlerinden oluşan “Doğaboşluksevmez” isimli sergi açılışına soğuk havaya rağmen sanatseverler ilgi gösterdi.


Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile sanatseverlerin katıldığı sergi açılışında, sanatçılar eserleriyle ilgili merak edilenleri ziyaretçilerle paylaştı.


Resim sanatçıları Hakan Esmer, Erhan Lanpir ve Cemalettin Yıldız’ın eserlerinin yer aldığı “Doğaboşluksevmez” sergisi, sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.



“5 yıldır bu kentin sanat ihtiyacını gidermek için çalışıyoruz”


Sergi açılışında konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Sanat insana insan olduğunu farklı yollarla hissettiren en etkili yol. Biz kentimizde 5 yıldır olduğu gibi sanatın her türüne duyulan ihtiyacı giderebilmek için çalışıyoruz. “Doğaboşluksevmez” sergisi, üç sanatçımızın ortak projeleri. Kendilerini ve eserlerini burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sanatseverleri sergimize bekliyoruz” açıklamasında bulundu.



Sanatçılar sergiyle ilgili düşüncelerini paylaştı


Sanatçılardan Hakan Esmer, “Bu sergide grafik ağırlıklı üç arkadaşımızın eserleri var. Yaklaşık 30 eserin yer aldığı bu sergide ben de 14 eserimi sergiliyorum. Tekirdağlıların sanata olan bakış açısı ve sergiye ilgisi bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.


Erhan Lanpir, “Biz bu sergide plastik olanaklarla, çizgi, leke, doku gibi elementlerle boşluğu değerlendirmeye ve kendi nesnelerimizle işlemeye çalıştık” dedi.


Tekirdağlıların ilham verdiği Portreler serisi ile sergiye katılan Cemalettin Yıldız ise, “Tekirdağ’a ilk geldiğimde burada karşılaştığım insanların güler yüzlerinden çok etkilenmiştim. Tekirdağlıların güler yüzünden esinlenerek Portreler serisini ortaya çıkardım. Onların mutluluğunu eserlerimde yüksek baskı tekniği ile yeniden canlandırmaya çalıştım” diye konuştu.


Öte yandan, serginin 22 Mart’a kadar ziyarete açık kalacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:15
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