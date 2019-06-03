Doğa yürüyüşüne çıkan şahıs kayalıklardan düştü Adıyaman’ın Gerger ilçesinde 3 arkadaşıyla birlikte doğa yürüyüşüne çıkan şahıs, 30 metre yüksekteki kayalıklardan düştü.

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde 3 arkadaşıyla birlikte doğa yürüyüşüne çıkan şahıs, 30 metre yüksekteki kayalıklardan düştü. Şahsa 11 saat sonra ulaşılabildi.

Olay, Gerger ilçesine bağlı Güngörmüş Köyü, Yaylacık mezrasında meydana geldi. Gerger ilçesinde doğa yürüyüşünde uçuruma yuvarlanan şahıs, AFAD, jandarma ve 112 sağlık ekiplerinin 11 saat süren operasyon sonrasında kurtarıldı. 4 arkadaş sabah saatlerinde doğa yürüyüşüne çıktı. Arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Mehmet Garip Erdoğan (37) dengesini kaybederek 30 metrelik kayalıklardan aşağı düştü. Ağır yaralanan şahsa

Arkadaşları ulaşmayınca 112 Acil Sağlık’ı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine ulaştı.

AFAD, 112 sağlık ve jandarmadan oluşan ekipler, halatların yardımıyla yaralanan şahsı bulunduğu yerden kurtararak ambulansa bindirdi. Şahıs daha sonra ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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