Doğa yürüyüşünde sürpriz evlenme teklifi

Bursalı doğa yürüyüşçüleri evliliğe ilk adımı doğa yürüyüşünde attı. Kısa adı BUDOST olan Bursa Doğa Sporları ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin hafta sonu düzenlediği etkinlikte grup üyesi Semih Şenol, kız arkadaşı Büşra Sönmez’i 15 kilometre yürüterek evlenme teklifi etti.

Üç senedir her hafta Bursa ve çevresinde çeşitli parkurlarda doğa yürüyüşleri yapan BUDOST ekibi yağmurlu havaya aldırış etmeden sabahın erken saatlerinde İnegöl’e giderek Uludağ’ın eteklerindeki Fevziye Köyünde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Daha öncesinde planlanan organizasyonda su molası sırasında Büşra Sönmez arkadaşlarıyla birlikte su doldurmak bahanesi ile gruptan uzaklaştırılırken, 36 kişilik grup hızlı bir şekilde hazırlık yaptı.

Mola alanına gelen Sönmez’e, Şenol “Bu uzun yolda benimle var mısın?" diyerek meşale eşliğinde evlenme teklifinde bulundu. Kısa süreliğine şaşkınlığını gizleyemeyen Sönmez evlilik teklifini kabul etti ve çift, evliliğe ilk adımlarını atmış oldu.

O anlar ise arkadaşları tarafından kamera ve cep telefonları ile kaydedildi. Yağmurun bastırmasıyla traktöre binerek köy kahvesine giden grup, burada eğlenmeyi ihmal etmedi.

Bisiklet sporu, doğa yürüyüşü etkinliklerinin yanı sıra sosyal projelere de devam ettiklerini belirten BUDOST Derneği Başkanı Sercan Koyuncu; "Bu mutlu günlerinde arkadaşlarımızla beraber olmak istedik. Onlara unutamayacakları bir gün yaşatmaya çalıştık. İleride çocuklarına anlatacakları bir anı olur. Arkadaşlarımıza doğa ile iç içe bir ömür mutluluklar dileriz" diye konuştu.