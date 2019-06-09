Doğa yürüyüşünde kaybolan İsveç vatandaşı şahsı Jandarma buldu

Muğla’nın Datça ilçesinde doğa yürüyüşü için evden ayrılan ve geri dönmeyen İsveç vatandaşı şahsı, Jandarma ekipleri buldu.

Edinilen bilgiye göre, İsveç vatandaşı 75 yaşındaki Marcell Emil Tschudin, öğlen saatlerinde doğa yürüyüşü yapmak için evden ayrıldı. Akşam saatlerinde evine dönmeyen Tschudin’i merak eden Tschudin’in eşi Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet güçlerinin bilgi paylaşımı ile Datça İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. Tschudin’in sürekli yürüyüş yaptığı Karaköy Mahallesi Köymen Limanı patika kayalarında yapılan aramada yaşlı adam iki saat sonra, Jandarma ekipleri tarafından bulundu. Yaşlı adam yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.