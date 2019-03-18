0553 313 94 23

Doğa yürüyüşü ile baharı karşıladılar

Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 7.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:11
Doğa yürüyüşü ile baharı karşıladılar

Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşüne katılan yüzlerce kişi, baharın tüm güzelliklerin doğal ortamında karşılama fırsatı buldu.


Mezitli Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği doğa yürüyüşleri devam ediyor. Bu yıl 7.’si düzenlenen yürüyüş, Çevlik-Doğlu mahalleleri bağlantı yolunda gerçekleşti. MezitliBelediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları,sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş, kırsal kesimdeyaşayan vatandaşlarla kentte yaşayan vatandaşların kaynaşmasına imkan sağladı.


Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş boyunca vatandaşlar doğayla iç içe bir gün geçirdi.Doğal güzellikler arasında şarkılar, marşlar söyleyerek yürüyen Mezitlililer, baharı erkenkarşılamanın coşkusunu yaşadı. Parkur boyunca vatandaşların sevgi gösterileriylekarşılanan Başkan Tarhan, yol boyunca vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bebek arabasında uyuyan bebeklerden ileri yaştaki vatandaşlara kadar yoğun katılımın olduğu yürüyüşte, bazı vatandaşların kekik, adaçayı topladıkları görüldü. Bazıları da yürüyüşe köpekleriyle katıldı.


Doğlu Mahallesi’nde sona eren yürüyüşün ardından vatandaşlara köylü kadınlar tarafından hazırlanan sıkma, çay ve ayran ikram edildi. Yaklaşık 50 kadının sıkma hazırladığı bölümde Doğlulu kadınlarla sohbet eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bir süre ekmek pişirilmesine de yardım etti.


Vatandaşların bu organizasyonlarda Mezitli’nin doğal güzelliklerini keşfetme şansıbulduğuna vurgu yapan Tarhan, "Geleneksel hale getirdiğimiz doğa yürüyüşümüzün 7.’sini yine binlerce vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Bu doğa yürüyüşleriyle bir taraftan spor alışkanlığını ediniyoruz, daha sağlıklı bir toplum olması için çaba gösteriyoruz. Diğer taraftan Mersin ve Mezitli’den gelen vatandaşlarımızın kırsal bölgemizdeki mahallelerimizi görmelerini istiyoruz. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızla kentte yaşayan vatandaşlarımızı aynı alanda buluşturarakkaynaşmasını sağlıyoruz. Yürüyüşümüz toplumumuzdaki birlik ve beraberlik ruhunugeliştirmeye büyük katkı sağlıyor. Doğada hep beraber omuz omuza yürüyoruz. Toplumsaldayanışmayı gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Türkiye’ye de örnek bir çalışma yapıyoruz" dedi.


Etkinliğe katılanlar, çalınan müzik eşliğinde oyun oynayıp halay çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:11
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devlet Hastanesine nöroloji doktoru atandı
    1. Devlet Hastanesine nöroloji doktoru..
    2. Hırsızların okuma gözlüğü çalması..
    3. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    4. Ankara'da oy verme saat kaçta başlıyor..
    5. Dünya Fair Play Konseyi’nden..
    6. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz..
    7. Dokuz dakikada altı bebek dünya ile..
    8. Başkan Çolakbayrakdar,..
    9. Rüya ile yapılan yorganın yolculuğu..
    10. Yeni Zelanda'daki teröristin manifestosu
    11. Çınar’dan 5 yılın değerlendirmesi
    12. 17 Aralık Kumpas davasında 15 sanığa..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    14. Arazi cinayeti zanlıları adliyeye sevk..
    15. Kocasinan Belediyesi Turgutreis..
    16. Aydın’da 18 Mart-Çanakkale Zaferi..
    17. Özhaseki'den Mansur Yavaş açıklaması
    18. Türkiye, AB ile ticaret faİhracat,..
    19. Palandöken’in zirvesinde şehitleri yad..
    20. Çanakkale’ye yeni kampüs
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı