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Doğa yürüyüşü arkadaşlarından Başkan Başdeğirmen’e ziyaret

Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (ISTUDAK) Başkanı Ali Telli ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyarette bulundu.

02 Temmuz 2019 Salı 17:46
Doğa yürüyüşü arkadaşlarından Başkan Başdeğirmen’e ziyaret

Isparta Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (ISTUDAK) Başkanı Ali Telli ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyarette bulundu. Dernek Başkanı Ali Telli, doğa sevdalısı ve aynı zamanda yürüyüş etkinliklerine katılan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e, 2010 yılına ait bir yürüyüşte çekilen fotoğrafını ve dernek flaması takdim etti.


Ziyarette konuşan ISTUDAK Başkanı Ali Telli, Belediye Başkanlığına seçilen Şükrü Başdeğirmen’i tebrik ederken, başarı dileklerini iletti. Telli, Başkan Başdeğirmen’in doğaya büyük önem verdiğini, yürüyüşlere katıldığını ve güzel anıların yaşandığını belirterek, “Siz bir yıldızdınız, şu anda hep beraber takımyıldızı olduk. Belediyemizdeki üç aylık çalışmalarınızı takdirle karşılıyoruz, katılımcı bir belediyecilik anlayışınız var. Görevinizde başarılar diliyoruz” dedi.


“Spor anlamda çok önemli”


Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, doğa sporları kulüpleri ile birlikte çok sayıda etkinliğe katıldığını ve doğaya olan ilgisinden bahsetti. Başkan Başdeğirmen, “Yaptığınız çalışmaları sadece kişilerin etkinliği, sağlığı için yapılan çalışma olarak görmemek lazım. Gittiğimiz dağlarda, ovalarda, yaylalardaki yürüyüşlerimizde atılan çöpleri de topladık. Poşetlerle gezdik, çevreye duyarlı bir ekip olarak temizlik yaptık. Gençlerimizde bu spora katıldı. Bağımlılık diye bir illetin içerisindeyiz. Bu bağımlılığın birçok çeşidi var. Evde oturan bir çocuk, meşgul olmak için bilgisayarına, sosyal medyaya girerek o bağımlılığını güçlendiriyor. Sahipsiz, ilgisiz olan çocuklarımızda farklı bağımlılıklara girebiliyor. Ancak yaptığımız yürüyüşlere katılan çocuklarımızın hiçbir kötü alışkanlığı olmadan topluma faydalı olmak için bir şeyler yaptıklarını gördük. Spor bu anlamda çok önemli. Bu tür çalışmaları daha çok geliştirerek, kötü alışkanlıklara saplanmadan bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Bizlerde sizlerin yapmış olduğunuz çalışmaları destekliyoruz. Şehrimizde kulüplerimiz çoğaldı, bunlar güzel etkinlikler gerçekleştiriyor ve turizm kaynağı da sağladı. Bu da şehrimize ekonomik ve bilinirlilik açısından çok büyük katkılar veriyor. Buradan vatandaşlarımıza tavsiyem, bu tür spor kulüpleri ve derneklerini desteklemeleri ve katılmaları. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:46
  1. doğa
  2. fotoğraf

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