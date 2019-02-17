Doğa Yürüyüşleri’nde bahar dönemi başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Doğa Yürüyüşleri’nde yeni dönem başlıyor. Doğa Yürüyüşleri için kayıtlar 25 Şubat Pazartesi günü saat 09.00 itibariyle www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Doğa Yürüyüşleri’nde yeni dönem başlıyor. Yeni dönemde doğa yürüyüşlerine katılmak isteyen Sakaryalılar 25 Şubat Pazartesi günü saat 09.00 itibariyle www.sakarya.bel.tradresi üzerinden online kayıt yaptırılabilecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar “Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine doğa yürüyüşlerimizi bu bahar döneminde de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni dönem doğa yürüyüşlerimizde hemşehrilerimizle birlikte sağlıklı yaşamak için adımlar atacak Sakarya’nın eşsiz doğal güzelliklerini birlikte keyifle keşfedeceğiz. Sağlıklı yaşamak ve doğayı doyasıya keşfetmek için bütün halkımızı Doğa Yürüyüşlerine davet ediyorum. Doğa yürüyüşleri hakkında detaylı bilgiye erişmek isteyen vatandaşlarımız 211 16 21 no’lu telefon numarasından ya da ALO 153 Çözüm Masası hattından ulaşabilirler” dedi.