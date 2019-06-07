0553 313 94 23

Doğa Tutkunlarının Tercihi Kuşçu Tatil Köyü

Kocasinan Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kuşçu Tatil Köyü İç Anadolu’nun gözde tatil mekanlarından biri haline geldi.

07 Haziran 2019 Cuma 15:28
Doğa Tutkunlarının Tercihi Kuşçu Tatil Köyü

Kocasinan Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kuşçu Tatil Köyü İç Anadolu’nun gözde tatil mekanlarından biri haline geldi. Bayram tatili dolayısıyla vatandaşların akın ettiği Kuşçu Tatil Köyü, 7’den 70’e herkesin uğrak mekanı oldu. Piknikçiler için mesire alanı, spor severler için sahil yolu, çocuklar için oyun alanı, sıcaktan bunalanlar için yüzme havuzu gibi alanların bulunduğu Kuşçu Tatil Köyü’nde, vatandaşlar hoşça vakit geçirmenin tadına varıyor.


Yapılan yatırımlar sayesinde Kuşçu’ya ayrı bir güzellik kattıklarını söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızı günün yorgunluğundan kurtarabilmek için sosyal mekanlar yapıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu Mesire Bölgesidir. Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu’nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi mekanı olmasını sağlamak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu çerçevede Kuşçu’da bungalov evlerle bir ‘Tatil Köyü’ kurduk. Yamula Barajı kıyısında, oturma alanları, 7’den 70’e her kesime hitap eden piknik alanları gibi değişik sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Vatandaşlar, burada teknede gezinti yapıp, havuzda yüzüp, daha sonra seyir terasında eşsiz manzarayı izleme imkanı bulabiliyor. Ayrıca yerli ve yabancı turistler için trekking yapılabilecek yürüyüş parkurları ile şehrin stersinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkma fırsatı sunuyoruz. Özellikle motor tutkunları, bisiklet severler ve olta balıkçıları için özel çalışmalar yapıyoruz. Tüm bunların yanı sıra çocuk oyun grupları ve sporseverler için fitness aletleri konuşlandırdık. Görsel açıdan daha estetik hale getirdiğimiz göl kenarına ise dekoratif led aydınlatma ile geceleri görsel keyif sunuyoruz. İnşallah Kuşçu’yu çok daha büyük bir alana çevirip, şehrin sosyal hayatına can suyu olacak bir bölge haline getireceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Kayseri’de sosyal hayatı renklendirmek ve zenginleştirmek için birbirinden özel projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.


Sosyal alanların daha da güzelleşmesi adına hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Kocasinan Belediyesi, Yamula Barajı’nın kıyısına kurduğu Kuşçu Tatil Köyü ile yine adından söz ettirmeyi başardı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Kuşçu Tatil Köyü, her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği bir cazibe merkezi haline geldi. Şehrin stresinden, gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, bungalov evlerde kalıp doğanın sesiyle huzuru buluyorlar. Olta balıkçılığının da yapıldığı Kuşçu Tatil Köyü,hobi tutkunlarının uğrak noktası oldu. Kuşçu Tatil Köyü’nde vatandaşlar için tekne turu, yüzme havuzu ve restoran hizmeti de sunuluyor. İç Anadolu’ nun sahil kenti olan, yeşil ile mavinin bir arada bulunduğu Kuşçu Tatil Köyü, 4 mevsim vatandaşlara hizmet sunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:28
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekirdağ'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası
    1. Tekirdağ'da 5 kişinin yaşamını..
    2. Eşyalar kül oldu, Kur’an-ı Kerim..
    3. Akaryakıtta çifte indirim
    4. Sakaryasporlu eski futbolcu son..
    5. İsrail'in Filistinli tutuklulara..
    6. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce:..
    7. 150 yıllık proje Karadeniz’de..
    8. Ramazan Bayramı'nda yaşadığı olay..
    9. Yıldırım Balıklıgöl'ü ziyaret etti
    10. Bel fıtığı ile kalça ağrısı nasıl..
    11. Bayram tatili sonrası Kuzey Ege’de..
    12. Başkentte kan donduran kaza güvenlik..
    13. Doğukan Kilcioğlu yeni başarılara imza..
    14. Bayram ziyareti için Yozgat’a gelen..
    15. Buğday tarlasında çıkan yangın..
    16. Hakurk'a "Pençe" harekatı
    17. Tokat’ta uyuşturucu madde operasyonu
    18. Cumhurbaşkanı Akıncı’dan ABD’li..
    19. Başkan Ensari’den bayram ziyareti
    20. Beşiktaş'tan flaş Necip Uysal..
    21. Otomobil bariyerlere çarptı: 3 Yaralı
    22. 800K ve 800C kandıra seferleri 15..
    23. EYT, enflasyon zammı Kıdem tazminatı..
    24. İvrindi’de çiftçi hayrı yüzlerce..
    25. Sahurda uyku tutmayanlar..
    26. Sivasspor, Çalımbay ile sözleşme..
    27. Cuma Hutbesinde Ailenin önemi..
    28. Fenerbahçe Beko'da gözler final..
    29. Domaniç’te motosiklet kazası: 2 yaralı
    30. 3 bin 109 rakımlı üs bölgesinde..
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı