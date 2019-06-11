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Doğa tutkunlarından karlı dağlara gezi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki doğa tutkunu 10 kişi, Doski bölgesindeki karlı dağlara yürüyüş gerçekleştirdi.

11 Haziran 2019 Salı 11:15
Doğa tutkunlarından karlı dağlara gezi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki doğa tutkunu 10 kişi, Doski bölgesindeki karlı dağlara yürüyüş gerçekleştirdi.


İlçeye 35 kilometre uzakta bulunan Doski bölgesindeki Mergezere Yaylası’na giden Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü üyeleri, haziran ayına rağmen karlı dağları gezdi. Bölgedeki güzellikleri her hafta bir bir tanıtan doğa tutkunları, tüm zor şartlara rağmen ilçenin farklı bölgelerini gezmeye devam ediyor. Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkanı Kahraman Aytan, her hafta ayrı ayrı bölgeleri gezdiklerini belirterek, “Bu haftaki gezimizi Doski bölgesinde sürdürmeye karar verdik. Doski bölgesine bağlı Mergezere Yaylası’ndaki karlı dağlara yürüyüş gerçekleştirdik. Haziran ayına rağmen 4 mevsimi bir arada yaşadık. Özellikle sıcak havanın altında karlı dağlara yürüyüş yapmaktan baya keyif aldık. Zorlu ve yüksek dağlara 10 kişilik grupla yürüyüş yaptık” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:15
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