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Doğa tutkunları sıdık tepe mağarasını gezdi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten Yüksekova Doğa Tutkunları, her hafta ilçenin doğa güzelliklerini gezerek keşif ve tanıtım yapıyorlar.

15 Haziran 2019 Cumartesi 09:39
Doğa tutkunları sıdık tepe mağarasını gezdi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten Yüksekova Doğa Tutkunları, her hafta ilçenin doğa güzelliklerini gezerek keşif ve tanıtım yapıyorlar.


İlçeye bağlı Dağlıca bölgesine giden Yüksekova doğa tutkunların’an oluşan 15 kişilik grup, köyünün Sıdık Tepe mağarasını gezerek keşif yaptılar. Her hafta bölgeyi karış karış gezen doğa tutkunları, ilçenin güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak için ilçenin can damarı olan köylerini keşfetmeye devam ediyorlar. Yüksekova doğa tutkunları, ilçenin Dağlıca bölgesinde bulunan mağaraya 15 kişilik grup halinde ziyaret ederek incelediler. Sıdık Tepe mağarasını inceleyen Yüksekova doğa tutkunları,bölgede saklı güzellikleri bir bir turizme kazandırmaya çalıştıklarını söylediler.


İlçenin başarılı dağcı grubu olan Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkanı Kahraman Aytan; "Biz hemen her hafta bölgenin saklı güzelliklerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bu haftaki gezimizi Dağlıca bölgesine yönelik yaptık. Bu sefer bölgede bulunan Sıdık Tepe mağarasını gezdik. İlçemizin o kadar saklı güzellikle dolu ki gez gez bitmez. Bizde 15 kişilik grup halinde gelip yüksek kesimlerde bulunan güzellikleri gezdik. Bundan sonrada da bu tür faaliyetlerimiz sürecek. Bize eşlik edip gelen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 09:39
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