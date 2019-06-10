Doğa tutkunları Doski bölgesini gezdi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen doğa tutkunları, Doski bölgesinde bulunan köyleri gezdi.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Doski bölgesine giden Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp üyeleri, Gürkavak köyünde başladıkları gezi kapsamında Tuğlu köyü, Mergezer Yaylası’nı gezdiler. Yüksekova Doğa Tutkunları Kulüp Başkanı Kahraman Aytan, her hafta bölgenin değişik yerlerini gezdiklerini belirterek, “Bu haftaki duramığız Doski bölgesi oldu. İnanılmaz bir doğa var. Herkesin gelip görmesi gereken bir yerdir. Biz Yüksekova Doğa Tutkunları Kulübü olarak 10 kişilik olarak bu bölgeyi gezdik. Muhteşem bir yeşilliği var, insana huzur veren bir yer” dedi.