“Doğa Temelli Çözümler” toplantısı Çankaya’da yapıldı

Avrupa Komisyonu tarafından "HORIZON 2020" kapsamında desteklenen “Kentleri yeniden doğallaştırmak için Doğa Temelli Çözümler: Yeni Ortak Girişim Modelleriyle Bilgi Yayılımı ve Karar Destek Platformu” projesinin 6’ncı olağan toplantısı,Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Tesisinde gerçekleşti.

Çankaya Belediyesinin ortaklarından olduğu, Avrupa Komisyonu tarafından "HORIZON 2020" kapsamında desteklenen “Kentleri yeniden doğallaştırmak için Doğa Temelli Çözümler: Yeni Ortak Girişim Modelleriyle Bilgi Yayılımı Ve Karar Destek Platformu” projesinin 6’ncı olağan toplantısı, ODTÜ ve Argedor firmasının yanı sıra 9 ülkeden 26 paydaşın katılımıyla Ekodenge organizasyonunda Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde gerçekleşti.

Projeyi kapsayan, 9 iş paketi ve bu iş paketleri kapsamında çevresel, sosyo-ekonomik, finansal analizler ve projeksiyonların ortaya konduğu toplantıda konuşan Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, Çankaya Belediyesi olarak yaşanabilir bir çevre-doğa mücadelesine katkı sunmayı, bu alandaki farkındalığı arttırmayı ve doğanın sunduklarını dönüştürerek tekrar doğaya sunmayı amaçladıklarını belirtti. Atölye çalışmalarının da yapıldığı toplantı sonrasında katılımcılar, Çankaya Belediyesinin Birlik Mahallesinde bulunan İsmet İnönü ve Zafer Parklarında inceleme ziyaretinde bulundu. Parklarda bulunan biyolojik göletler, topografya, tercih edilen bitki türleri, kullanılan doğal malzemeler, toprak özellikleri ve kalitesi hakkında bilgiler verildi.