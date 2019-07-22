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Doğa sporları kulüpleri Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda buluştu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı, hafta sonu doğa sporları kulüplerinin buluşma noktası oldu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 23:12
Doğa sporları kulüpleri Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda buluştu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı, hafta sonu doğa sporları kulüplerinin buluşma noktası oldu.


Bilecik doğa sporları kulübü Bidos’un öncülüğünde İstanbul doğa sporları Klosdağ Kulübü tarafından Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda doğa yürüyüşü düzenlendi. Tabiat parkında hafta sonu 45 kişilik ekip 30 çadır kurdu. Tabiat parkında 7 kilometrelik yürüyüş sonrası kamp yapan sporcular, Kınık köyünde çömlek ustası Salim Yaşar’dan çömlek yapımı hakkında bilgiler alarak, şerbetçi otu tarlalarını gezip, çilek tarlalarından çilek yediler.


Bilecik Doğa Sporları Kulübü Başkanı Feridun Aynur, “Bilecik Doğa Sporları Kulübü olarak bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz spor etkinliklerimizi İstanbul doğa sporları Klosdağ Kulübü Başkanı Sönmez Erkaya ve İstanbul’dan gelen sporcularımız ile birlikte Pazaryeri ilçemizde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda gerçekleştirdik. Buraya sporcularımız ile ilk kez geliyoruz. Doğası ile manzarası ile tam doğa sporcularının görmesi gereken bir yer. Hafta sonu doğa yürüyüşü, kamp etkinliğimizde bizlere araç temini eden Bilecik Belediyesine ve sporcularımla bu güzel doğa harikası yeri görmemizi sağlayan bizleri misafir ederek ağırlayan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 23:12
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