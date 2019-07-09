Doğa Sigorta'dan yeni kampanya

İSTANBUL (AA) - Doğa Sigorta, "herkesin sağlığı güvence altında olsun, özel hastanelerde tedavi görmek lüks olmaktan çıksın" hedefiyle "yatarak" teminatlı tamamlayıcı sağlık sigortasında önemli bir kampanya hayata geçiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatarak tedavi teminatına sahip tamamlayıcı sağlık sigortası ile müşterilere "Kapsamlı Diş ve Mini Check-up" ile yılda bir kez ile sınırlı "Mamografi ve PSA" ek teminatları hediye ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Nihat Kırmızı, tamamlayıcı sağlık sigortasının toplumdaki "sağlık sigortası pahalıdır" algısını ortadan kaldırdığını belirtti.

Kırmızı, tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesinin, özel sağlık sigortası kapsamındaki Türkiye’nin dört bir yanında yaygın hastane ağında geçerli olduğuna işaret ederek, "Bu poliçeyle özel sağlık sigortasında da geçerli olan aynı hastanelere gidiyor, aynı doktorlar tarafından muayene ediliyor, çok daha az para ödeyerek sağlığınıza kavuşmak için aynı hizmeti alabiliyorsunuz. Bu poliçe ikamet edilen şehir ve yaşa göre bazen kasko ya da trafik sigortası fiyatından bile daha ucuza geliyor. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Otomobili her zaman satın alabilirsiniz ama sağlığınızı korumak ve güvence altına almakta asla geç kalmamalısınız." ifadelerini kullandı.

Firmaların da yan hak olarak çalışanlarına tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi yapmasında fayda olduğunu aktaran Kırmızı, şunları kaydetti:

"Sağlıkta ana risk yatarak tedavidir. Maddi açıdan insanın belini büken, kayba uğratan ya da hazırlıksız koşullarda çaresiz bırakan maalesef yatarak tedavi süreçleridir. Bu nedenle başlangıç için gayet makul primlerle özellikle yatarak tedavi planı satın alındığında kişiler, kendilerine önemli bir güvence yaratıyor. Bu koşullarda özel hastanelerde tedavi olmak sanıldığı kadar pahalı değildir."

Buna dikkat çekmek, toplumun sağlığını güvence altına almak sosyal sorumluluğuyla Doğa Sigorta olarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda yatarak tedavide çok önemli bir kampanyaya imza attıklarını bildiren Kırmızı, "İndirimli olarak sunduğumuz, Yatarak Tedavi Teminatı'nı içeren Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na Kapsamlı Diş ve Mini Check-up ek teminatına ilave olarak yılda bir kez ile sınırlı mamografi ve PSA ek teminatını da dahil ettik. Poliçemizi içeriği çok zengin, ücretsiz asistans hizmetleriyle donattık." ifadelerini kullandı.

Yatarak Tedavi Teminatı’nın diğer avantajlarına da değinen Kırmızı şunları kaydetti:

"Örneğin, A+ Yatarak Tedavi Teminatı'mız kimsede bulunmayan ve çok avantajlı bir teminat. Bu teminat ile tamamlayıcı sağlık poliçesinin içine minimum prim ile yatarak tedavi içeren küçük bir özel sağlık sigortası da eklenebilmekte. A + Yatarak Tedavi Teminatı ile ilk hastalık tanısının, sahip olunan Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçesi döneminde konması durumunda A tipi kurumlarda gerçekleşen ve teminat kapsamına giren yıllık muafiyetin üzerinde kalan sağlık gideri harcamaları, şirketimiz tarafından bu teminat kapsamında limitsiz ve yüzde 100 ödeme oranıyla karşılanıyor."