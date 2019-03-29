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Doğa Sigorta teknolojisi ödüllendirildi

Firma, IDC Türkiye Bulut Bilişim Ödülleri 2019 kapsamında Özel Bulut ödülünü kazandı

29 Mart 2019 Cuma 16:07
Doğa Sigorta teknolojisi ödüllendirildi

İSTANBUL (AA) - Doğa Sigorta, IDC Türkiye Bulut Bilişim Ödülleri 2019 kapsamında Özel Bulut (Private Cloud) ödülünü aldı.

Doğa Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve tüketici teknolojileri pazarları için, pazar istihbaratı, danışmanlık hizmetleri ve etkinlikler alanında küresel bir hizmet sağlayıcı olan International Data Corporations (IDC), Türkiye Bulut Bilişim Ödülleri 2019 kapsamında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden ödül kazananları açıkladı.

Ödül töreninde, Doğa Sigorta’ya da Özel Bulut (Private Cloud) ödülü takdim edildi. Doğa Sigorta Bilgi Teknolojileri Müdürü Vedat Erkomay tarafından teslim alınan ödül, Doğa Sigorta’nın özellikle 2018 yılı itibarıyla atağa geçtiği dijitalleşme operasyonuna verdiği önemin simgesi oldu.

Kurum içi birçok operasyonun çevrim içi olarak tamamlanabilmesinin sağlandığı teknik altyapı geliştirmeleri, yenilenen ve poliçe satışı özellikli web sitesi ile her an her yerde hızlı ulaşımı sağlayanMobil Uygulama ardından, başarıyla tamamlanıp ödül hak eden Özel Bulut geçiş süreci Doğa Sigorta’nın veri güvenliğine verdiği önemin de önemli bir yansıması olarak görülüyor.

Şirket güvenlik duvarları ve dahili barındırma aracılığıyla üst düzeyde güvenlik ve gizlilik sunarak üçüncü taraf sağlayıcıların işlemlere ve gizli verilere erişimini önleyen Özel Bulut Sistemine geçiş, Bilgi Teknolojileri Departmanı'nın bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığı projeler arasında yer alıyor.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:07
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