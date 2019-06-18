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Doğa korunmazsa farklı kenelerde türer

Sivas Valisi Salih Ayhan, biyolojik çeşitlilik ve popülasyonun korunmaması halinde farklı kenelerin de çıkabileceğini söyledi.

18 Haziran 2019 Salı 12:50
Doğa korunmazsa farklı kenelerde türer

Sivas Valisi Salih Ayhan, biyolojik çeşitlilik ve popülasyonun korunmaması halinde farklı kenelerin de çıkabileceğini söyledi.


Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Sivas’ta düzenlenen Ulusal Turna Eylem Planı Revizyon Çalıştayında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, doğa ile mücadele değil barış yapılması gerektiğinin altını çizerek kene vakalarında ki artışı doğada insan eli ile yapılan tahribata bağladı.


Türkiye’nin ve Sivas’ın sahip olduğu biyolojik zenginliğe değinen Ayhan, “Türkiye gerçekten çok bakir bir ülke. Sadece kuş çeşitliliği açısından baktığımızda Türkiye, Tüm Avrupa ülkelerinin sahip olduğu kuş çeşitliliğinin yarısına sahip. Sivas’ta diğer illerimize kıyasla iyi bir durumda. Bu biyolojik çeşitliliğinin korunması ve popülasyonun muhafaza edilmesi çok önemli. Sadece ilimizde 293 kuş türü var. Çok geniş bir coğrafyaya sahibiz. Kocaeli ilinin yaklaşık 8-9 katı bir alana sahibiz. Sivas’ın bir ucu ile diğer ucunun arası 486 kilo metre. Türkiye’nin 2. Büyük iliyiz. Yerleşim yeni sayısı bakımından ise 1. İliyiz.”dedi.


Doğa ile barış


Ayhan, doğada insan eli ile yapılan tahribatın farklı kene türlerinin de çıkmasına neden olabileceğini ifade edip, “Kenenin mevsimsel olarak çok görüldüğü aylardayız. Şu ana kadar 3 vatandaşımız keneden vefat etti. İlgili kurumlarımız bu konuda yoğun bir çalışma yapıyor. Bunun sürekli kamuoyunda tutulmasını da istemiyoruz. Çalışmalarımızı yapıyoruz, bilgilendirme çalışmalarımızı da yapıyoruz, gündemde tutmak istemememizin nedeni ise vatandaşlarımızın tedirgin olmamasıdır. Bilinçlendirme yapacağız ancak vatandaşlarımızı tedirgin edip doğadan uzak kalmalarına neden olacak söylemlerde bulunmamamız lazım. Bu artışların nedeni, popülasyonların muhafaza edilmemesi, doğanın korunmaması, doğa tahribatını arttırmamız, kaçak avcılık yapılmasıdır. ‘Doğa ile mücadele edilmez doğa ile barış yapılır.’ Aksi taktirde doğa bunun hesabını sorar. Biyolojik çeşitliliği korumazsak, popülasyonu korumazsak daha farklı kenelerin çıkması ihtimaldir.”dedi.


Turna sevgisi türkülerde kalmasın


Turna sevgisinin türkülerde kalmaması için insanların doğayı sevmesi ve koruması gerektiğinin altını çizen Ayhan sözlerini şu şekilde noktaladı. “Turnalar türkülerimize konu olmuş. 500’ün üstünde türküsü var. Turnaları türkülerimizde güzel bir şekilde konu etmişiz. İnşallah türkülerde kalmamasını istiyoruz.”

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:50
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