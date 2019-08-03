0553 313 94 23

Doğa Koleji, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında

Türkiye’nin aylık ekonomi dergilerinden Capital, Türkiye’nin en büyük 500 şirketini ortaya koyan Capital 500 araştırmasını yayınladı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:18
Doğa Koleji, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında

Türkiye’nin aylık ekonomi dergilerinden Capital, Türkiye’nin en büyük 500 şirketini ortaya koyan Capital 500 araştırmasını yayınladı. Capital’in Ağustos sayısında yayınlanan 2018 yılı verilerine göre, Doğa Koleji, 2018 yılını 1 milyar 340 milyon TL ciroyla kapatarak en büyük 500 şirket arasında yer aldı.


Capital’den Nilüfer Gözütok Ünal’ın haberine göre, Türkiye ekonomisinin beklenenin altında bir büyümeyle kapattığı 2018 yılında, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin büyüme, karlılık ve ihracat performansları da, ortaya çıkan tablodan etkilendi. Döviz kurlarındaki ani yükseliş ve artan maliyetlere rağmen, Türkiye’nin zirvesindeki şirketler yerlerini koruyor. Doğa Koleji, 2018 yılını 1 milyar 340 milyon TL ciroyla kapatarak, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi listesinde yer alırken; 15 bin 500 personeliyle, en fazla çalışanı olan ilk 25 şirket arasına girdi.


“Eğitim sektörünün geleceğini şekillendiriyoruz”


Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle konuyla alakalı olarak, “Dünyanın ikinci, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük özel okullar zinciri olan Doğa Koleji olarak, eğitim sektörünün geleceğini şekillendiriyoruz. Türkiye’nin geleceğine yön veren şirketler arasında yer almak hem kurumumuz, hem de eğitim sektörü adına sevindirici bir haber oldu. Eğitime kazandırdığımız katma değerle, sektörün ve yeniliklerin öncüsü olmayı sürdüreceğiz” dedi.


124 kampüs ve 82 bin öğrencisiyle Türkiye ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın ikinci büyük okul zinciri Doğa Koleji, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında açacağı 6 yeni kampüsle birlikte kampüs sayısını 130’a, öğrenci sayısı hedefini ise 90 bine çıkarıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:18
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Brezilya'da Bolsonaro'nun eleştirdiği ajansın başkanı görevinden ayrıldı
    1. Brezilya'da Bolsonaro'nun eleştirdiği..
    2. Aliağa’da kurban kesim yerleri..
    3. Hong Kong’da hükumet karşıtları sokağa..
    4. Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı
    5. Son kurul Konak’ta gerçekleştirildi
    6. Vali Su ve eşi, Çocuk Evinde kalan..
    7. Afet müdahale planı toplantısı yapıldı
    8. Selim Ilgaz sakatlığı nedeniyle kamp..
    9. Besni’de bahçe yangını büyümeden..
    10. Tarım Orman Şurası’na vatandaştan..
    11. Pamukkale Belediyesi asfalt mesaisine..
    12. TL ile ihracatta rekor
    13. Bingöl’de en tatlı hasat
    14. 2019’un ilk 7 ayında toplam 20 milyon..
    15. AB’nin IMF başkan adayı Bulgar..
    16. Ahlatlıbel’de 80’lere yolculuk
    17. Kasım ayında düzenlenecek Mersin..
    18. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ne ilgi..
    19. Yabancının Türkiye iştahı arttı
    20. Özel oda, sekreterya, makam aracı.....
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı
    Yüzlerce kişiye tebligat gönderildi! İETT'de işçi kıyımı

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız