Doğa fotoğrafçısı 61 yıllık birikimini kütüphaneye dönüştürdü

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Doğa fotoğrafçısı ve kitap tutkunu 75 yaşındaki Mehmet Emin Bora, 61 yılda edindiği kitaplarını, gelecek nesillere aktarmak için kütüphane açtı.

Eşi ile 15 yıldır Çamlıdere'de yaşayan ve uzun yıllar ticaretle uğraşan Bora, site içerisindeki müstakil evinin yanına 9 ayda yaptığı iki katlı "Son Kale" ismini verdiği kütüphaneyi kurdu.

7 binin üzerinde kitap bulunan kütüphane, Çamlıderenin tek kütüphanesi olma özelliğini de taşıyor.

Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 61 yıldır Ankara'da yaşadığını, eskiden avcılık yaptığı için şehrin bütün ilçelerini bildiğini söyledi.

"Uzun yıllar ticaretle uğraştım. Buraya yerleştim. Günler sayılı ve insanın bir muhasebe yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu ülkeye herkesin borcu var. Ben de borcumu topluma bu şekilde ödemeyi düşündüm. Genç kuşaklar okusun istiyorum." diyen Bora, Çamlıdere'ye bu kütüphanenin katkı sunacağını, çünkü ilçenin tek kütüphanesi olduğunu belirtti.

Bora, "Bu kitapların hiçbiri dün alınmadı. 61 senede biriktirdim. Günübirlik okunan kitaplar değil, rafine kitaplar edindim. İşin felsefesine bakmak, gelecek kuşaklara akılcı yollar göstermek gerekiyor." dedi.

Kütüphanenin sürdürülebilir olmasına çalıştığını aktaran Bora, şunları kaydetti:

"Kütüphaneci çalıştırmak lazım. Kütüphanedeki kitapların, Türk kütüphanelerinin kayıtlarına girmesini çok isterim. Bu ülkenin insanlarının okuması lazım. Başka yolu yok. Eğitim önceliğimiz olmalı. Kitap okumayı çok seviyorum. Gençlerin çok okuması lazım. Herkes uzaya gidiyor. Biz daha ülke içinde ulaşımı zor sağlıyoruz."

- "Hedefim, çocukları geleceğe hazırlamak"

Hayatta "keşke"lerin olmaması gerektiğini, kendisinin de hiçbir şey için keşke demediğini aktaran Bora, "Eşim Ümran Bora ve iki çocuğum kütüphane kurma isteğimi desteklediler. 'Ne yapıyorsun' sen demediler. Bu kadar kitabı yıllarca evimde sakladım. Tozlarını aldım, tekrar tekrar okudum. Felsefe, sosyoloji, tarih ve yaban hayatı üzerine pek çok kitap var. Kütüphanede, fotoğrafçılık dersleri vereceğiz. Söyleşiler de olacak. Herkesi bu kütüphaneye bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun yıllar avcılık yaptığını, kelebek fotoğrafları çekmek için çokça yer gezdiğine işaret eden Bora, avcılık, biyoloji üzerine kitapları ve kişisel sergilerinde sunulan kelebek fotoğrafları da dahil pek çok fotoğrafını kütüphane koleksiyonuna aldığını ifade etti.

Bora, "Hedefim, çocukları geleceğe hazırlamak. Böyle ilçelerde kütüphaneler olmalı, köylerde öğretmenler, doktorlar, askerler yaşamalı. Taşımalı sistemle eğitim olmamalı. Buralarda hayatı her şekilde hissetmeliyiz." dedi.



