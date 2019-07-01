0553 313 94 23

Doğa fotoğrafçısı 61 yıllık birikimini kütüphaneye dönüştürdü

Doğa fotoğrafçısı ve kitap tutkunu 75 yaşındaki Mehmet Emin Bora, 61 yılda edindiği kitaplarını ve fotoğraf koleksiyonunu gelecek nesillere aktarmak için Çamlıdere'de iki katlı ev modelinde kütüphane kurdu- Bora'nın site içerisindeki müstakil evinin yanına 9 ayda yaptırdığı ve "Son Kale" ismini verdiği iki katlı kütüphane, Çamlıdere'nin tek kütüphanesi olma özelliğini taşıyor- Mehmet Emin Bora:- "Bu kadar kitabı yıllarca evimde sakladım. Tozlarını aldım, tekrar tekrar okudum. Felsefe, sosyoloji, tarih, yaban hayatı üzerine pek çok kitap var. Kütüphanede, fotoğrafçılık dersleri vereceğiz. Söyleşiler de olacak"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:01
Doğa fotoğrafçısı 61 yıllık birikimini kütüphaneye dönüştürdü

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Doğa fotoğrafçısı ve kitap tutkunu 75 yaşındaki Mehmet Emin Bora, 61 yılda edindiği kitaplarını, gelecek nesillere aktarmak için kütüphane açtı.

Eşi ile 15 yıldır Çamlıdere'de yaşayan ve uzun yıllar ticaretle uğraşan Bora, site içerisindeki müstakil evinin yanına 9 ayda yaptığı iki katlı "Son Kale" ismini verdiği kütüphaneyi kurdu.

7 binin üzerinde kitap bulunan kütüphane, Çamlıderenin tek kütüphanesi olma özelliğini de taşıyor.

Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 61 yıldır Ankara'da yaşadığını, eskiden avcılık yaptığı için şehrin bütün ilçelerini bildiğini söyledi.

"Uzun yıllar ticaretle uğraştım. Buraya yerleştim. Günler sayılı ve insanın bir muhasebe yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu ülkeye herkesin borcu var. Ben de borcumu topluma bu şekilde ödemeyi düşündüm. Genç kuşaklar okusun istiyorum." diyen Bora, Çamlıdere'ye bu kütüphanenin katkı sunacağını, çünkü ilçenin tek kütüphanesi olduğunu belirtti.

Bora, "Bu kitapların hiçbiri dün alınmadı. 61 senede biriktirdim. Günübirlik okunan kitaplar değil, rafine kitaplar edindim. İşin felsefesine bakmak, gelecek kuşaklara akılcı yollar göstermek gerekiyor." dedi.

Kütüphanenin sürdürülebilir olmasına çalıştığını aktaran Bora, şunları kaydetti:

"Kütüphaneci çalıştırmak lazım. Kütüphanedeki kitapların, Türk kütüphanelerinin kayıtlarına girmesini çok isterim. Bu ülkenin insanlarının okuması lazım. Başka yolu yok. Eğitim önceliğimiz olmalı. Kitap okumayı çok seviyorum. Gençlerin çok okuması lazım. Herkes uzaya gidiyor. Biz daha ülke içinde ulaşımı zor sağlıyoruz."

- "Hedefim, çocukları geleceğe hazırlamak"

Hayatta "keşke"lerin olmaması gerektiğini, kendisinin de hiçbir şey için keşke demediğini aktaran Bora, "Eşim Ümran Bora ve iki çocuğum kütüphane kurma isteğimi desteklediler. 'Ne yapıyorsun' sen demediler. Bu kadar kitabı yıllarca evimde sakladım. Tozlarını aldım, tekrar tekrar okudum. Felsefe, sosyoloji, tarih ve yaban hayatı üzerine pek çok kitap var. Kütüphanede, fotoğrafçılık dersleri vereceğiz. Söyleşiler de olacak. Herkesi bu kütüphaneye bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun yıllar avcılık yaptığını, kelebek fotoğrafları çekmek için çokça yer gezdiğine işaret eden Bora, avcılık, biyoloji üzerine kitapları ve kişisel sergilerinde sunulan kelebek fotoğrafları da dahil pek çok fotoğrafını kütüphane koleksiyonuna aldığını ifade etti.

Bora, "Hedefim, çocukları geleceğe hazırlamak. Böyle ilçelerde kütüphaneler olmalı, köylerde öğretmenler, doktorlar, askerler yaşamalı. Taşımalı sistemle eğitim olmamalı. Buralarda hayatı her şekilde hissetmeliyiz." dedi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:01
  1. 75 yaşındaki Mehmet Emin Bora
  2. doğa fotoğrafçısı Mehmet Emin Bora
  3. kütüphane

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Car Park Drift’in şampiyonu Fahimreza Keykhosravi oldu
    1. Car Park Drift’in şampiyonu Fahimreza..
    2. GittiGidiyor'da İş Bankası..
    3. "Petrol parası yatırılamazsa INSTEX..
    4. Vodafone çözüm ortaklarını Future..
    5. Engelleri futbolla aşmak istiyor
    6. Manisa’da uyuşturucu operasyonu
    7. Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar..
    8. Mavi vatanın amiral gemisi "Nene Hatun"
    9. Çin’in Wuhan şehrinin yöneticileri..
    10. Binlerce İstanbullu Klasik Araç..
    11. Başkan, 1453 Toplu Konutları’nı..
    12. Juventus, Luca Pellegrini'yi transfer..
    13. Geleceğin meslekleri Yeditepe..
    14. Kene bir ölüme daha neden oldu
    15. Havalandırma boşluğuna düşen lise..
    16. Asırlık hamam çöplüğe dönüştü
    17. Radarla hız denetiminde 75 sürücüye 19..
    18. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    19. "Ergenekon" davasında karar açıklanacak
    20. TİKA, Bosna Hersek’te Mesleki Eğitim..
    21. 40 yaş sonrası göz tansiyonuna dikkat
    22. Lider QASHQAI güçlenerek geldi
    23. Antalya’ya Haziran ayında 2 milyon 228..
    24. Okçuluk: Dünya Kupası
    25. İl Spor Merkezleri ve Engelli İl Spor..
    26. BMW tasarım patronu 7 Serisi’nin..
    27. Devrek Devlet Hastanesi’nden tanıtım..
    28. "Serkan Yazıcı hala en büyük..
    29. Trabzonspor'dan Obi Mikel teşekkürü
    30. Hong Kong'da protestolar Çin'e..
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler