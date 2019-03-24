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Doğa Dostu minikten Başkan Çolakbayrakdar’a anlamlı teşekkür

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Güçlü Türkiye’nin yarınları ve aydınlık geleceğin teminatı olan çocuklara daha güzel bir Kocasinan hazırladıklarını söyledi.

24 Mart 2019 Pazar 14:29
Doğa Dostu minikten Başkan Çolakbayrakdar’a anlamlı teşekkür

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Güçlü Türkiye’nin yarınları ve aydınlık geleceğin teminatı olan çocuklara daha güzel bir Kocasinan hazırladıklarını söyledi.


Erciyesevler Mahallesi ziyareti sırasında 6 yaşındaki minik Mina’nın belediyeden atık yağ kutusu talebini karşılıksız bırakmayan Başkan Çolakbayrakdar, verdiği sözü tuttu. Minik Mina’nın isteği doğrultusunda belediye tarafından mahallenin muhtelif noktasına atık yağ kutusu yerleştirildi. Başkan Çolakbayrakdar, yine mahalle ziyaretinde karşılaştığı Mina ile sohbet edip, yakından ilgilendi. Minik Mina ise Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, anlamlı bir hediye verdi.


Başkan Çolakbayrakdar, geleceğin teminatı çocuklara daha güzel bir Kocasinan bırakmak için gayret ettiklerini belirterek, “Geri dönüşüm ürünü toplayarak örnek bir çalışmaya imza atan doğa dostu minik yavrumuza teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın geri dönüşüm çalışmalarının kendileri için olduğunun farkındalar. Sokağa atılan plastik ambalaj malzemeleri tabiatta kendi haline bırakıldığında yüzlerce yıl kaybolmuyor, tabiatı kirletiyor. Geri dönüşümle birlikte tabiatın kirlenmesine engel olunduğu gibi aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. Bu bilinçle evdeki ambalaj atıklarını çöpe atmamalıyız. Onlar çöpe atılmayacak kadar kıymetli ürünler. Kağıt, karton gibi ürünleri de geri dönüşüme kazandırarak hem ekonomimize katkı sağlamış hem de ağaçların kesilmesini önlemiş oluyoruz. Geçen yıl Kocasinan bünyesinde bilinçli vatandaşlarımız sayesinde yapmış olduğumuz geri dönüşümle birlikte 45 bin adet ağacın kesilmesine engel olduk. Özellikle belirtmek istiyorum ki; Kocasinan Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyoruz. Bu vesile ile küçük yavrularımıza ve vatandaşlarımıza geri dönüşüme olan katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütün gayretimiz; Güçlü Türkiye’nin yarınları ve aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi bir Kocasinan ve daha güzel bir Kayseri’de yaşamaları içindir.” ifadelerini kullandı.


“Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için çevre temalı projeleri artırarak devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:29
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