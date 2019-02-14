Doğa Cadde’den sevgililer günü jesti
Malatya’da Doğa Cadde Alışveriş Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla gül dağıttı.14 Şubat 2019 Perşembe 15:21
Malatya’da Doğa Cadde Alışveriş Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla gül dağıttı.
Sevgililer gününde her yıl olduğu gibi bu yılda sevenleri unutmayan Doğa Cadde Alışveriş Merkezi tarafından gül dağıtıldı. AVM önünden geçen vatandaşlara kırmızı gül takdim eden görevliler, 14 Şubat’ı kutladı.
Büyük ilgi gören gül dağıtımında Vatandaşlar AVM yönetimine teşekkür etti.
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