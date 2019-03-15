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Doğa Cadde’de ’Çarşı-Pazar’ günleri

Malatya Doğa Cadde Alışveriş Merkezinde açılan ’Çarşı-Pazar’ yöresel ürünler fuarı ay sonuna kadar hizmet verecek.

15 Mart 2019 Cuma 15:30
Doğa Cadde’de ’Çarşı-Pazar’ günleri

Malatya Doğa Cadde Alışveriş Merkezinde açılan ’Çarşı-Pazar’ yöresel ürünler fuarı ay sonuna kadar hizmet verecek.


Bir çok ilden yöresel ürünlerin yer aldığı fuarın açılışına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Doğa Cadde AVM Yöneticisi Cemile Gezer ile davetliler katıldı.


15-31 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda gıdadan, giyime, mobilyadan, hediyelik eşyaya kadar bir çok ürün bulunuyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:30
  1. doğa

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