Doğa Cadde’de 23 Nisan mutluluğu
Doğa Cadde Alışveriş ve Yaşam Merkezinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.23 Nisan 2019 Salı 15:15
Doğa Cadde Alışveriş ve Yaşam Merkezinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.
23 Nisan dolayısıyla Dağa Cadde’de yapılan etkinlikte, çocuklara Türk Bayrağı ve balon dağıtıldı.
Bayramı kutlanan çocuklar etkinlikten büyük bir keyif aldı.
Etkinlikte ayrıca palyaçolar miniklerin yüzüne resim çizerken, 23 Nisan dolayısıyla kurulan stantta da çocuklar günün anısına fotoğraf çektirdi.
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