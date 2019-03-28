0553 313 94 23

Doğa Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Çekmeköy Belediyesinin Merkez Mahallesi’nde inşa ettiği Doğa Aile Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı.

28 Mart 2019 Perşembe 15:00
Doğa Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Çekmeköy Belediyesinin Merkez Mahallesi’nde inşa ettiği Doğa Aile Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı.


Şehit Binbaşı Ömer Aktuğ Parkı’nın yanında yapımı tamamlanan Merkez Mahallesi Doğa Aile Sağlığı Merkezi vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Çekmeköy Belediyesinin sağlık yatırımları kapsamında her mahalleye bir aile sağlığı merkezi sözüyle yola çıktıklarını belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz, “Bugün gelinen noktada tüm mahallelerimizde birden fazla aile sağlığı merkezi açılışını yapmanın ve ilçemize bir devlet hastanesi kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu binayı butik bir hastane tarzında çok kullanışlı şekilde inşa edip Sağlık Bakanlığımıza teslim ettik. Tefrişatı ve atamaları tamamlanan Doğa Ali Sağlığı Merkezimiz 7’den 70’e binlerce hemşehrimize hizmet verecek. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:00
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Huzurlu Şehirler kitabı ile tarihe not düşmüş oldunuz"
    1. "Huzurlu Şehirler kitabı ile tarihe..
    2. SP’nin Elmadağ Belediye Başkan adayı..
    3. Tepebaşı Belediyesi’nden tarım eğitimi
    4. Erzurum’da “Dünya Tiyatro Günü” coşkusu
    5. Kaymakam’dan şehit ve gazi ailelerine..
    6. Vali Su, Baykanlılar ve Batüyanlıları..
    7. Vali Pehlivan’dan seçim güvenlik..
    8. Beşiktaş Belediyesi ile DİSK/ Genel İş..
    9. Trabzonsporlu Novak'ın arka uyluk..
    10. Cübbeli Ahmet Hoca 31 Mart seçimleri..
    11. Miniklerden ‘Yaşasın Tiyatro’ etkinliği
    12. KMÜ’de, yöresel yemek yarışması..
    13. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    14. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    15. Yeni evlendiği eşini öldürdü: 7 yıl 13..
    16. En fazla kaybettiren BES fonları
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin..
    18. Eskişehir’de cinayet davasında karar
    19. Türk lise öğrencileri New York’ta iki..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pazarlık..
    21. Erzurum İHA Bölge Müdürü Türkez’den..
    22. En fazla kazandıran BES fonları
    23. BES fonu istatistikleri
    24. Şampiyon sporculardan Vali Taşbilek’e..
    25. Kategorilerine göre en fazla..
    26. 71 suçtan aranan kişi yakalandı
    27. Bankacılık sektörünün toplam kredi..
    28. Bölgesel İstişare Toplantısı’na GTO..
    29. Metin Topuz'un yargılandığı dava
    30. Malezya ABD’nin Golan Tepeleri..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak