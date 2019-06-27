0553 313 94 23

Dodurga’lısporcu Türkiye şampiyonu oldu

Ankara’da gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Bilecik’e bir altın madalya daha.

27 Haziran 2019 Perşembe 23:44
Dodurga’lısporcu Türkiye şampiyonu oldu

Ankara’da gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Bilecik’e bir altın madalya daha.


Ankara’da 25 Haziranda Başlayan ve 30 Haziran’a kadar sürecek olan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası müsabakalarında Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde bulunan Dodurga Spor kulübü sporcusu Şüheda Yangın 33 kg kadınlarda Türkiye Şampiyonu olmuştur. Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna Başarılı sporcu Şüheda Yangın’ı telefonla arayarak tebrik etti. Başkan Tuna İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Ankara’da gerçekleşen Yıldızlar Türkiye Taekwondo şampiyonasında 2884 sporcunun katıldığı turnuvada beldemizi temsil eden Şüheda Yangın 33 kg kadınlarda Türkiye birincisi olmuştur ve dünya şampiyonasına katılmaya büyük bir avantaj sağlamıştır. Sporcumuzu ve teknik direktörlerimizi telefonla arayarak tebrik ettim başarılarının devamını dilerim Beldemiz, ilçemiz ve Bilecik halkı kendisi ile gurur duydu” ifadesini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 23:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kimyasal madde deposunda patlama!
    1. Kimyasal madde deposunda patlama!
    2. MHP'li vekil paylaştı! Japon..
    3. Koşu testi esnasında rahatsızlanan..
    4. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
    5. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    6. Bahreyn, Bağdat'taki büyükelçisini..
    7. Didim Uluslararası Halk Oyunları..
    8. GÜNCELLEME - Konya'da silahlı saldırı:..
    9. ABD Senatosundan 750 milyar dolarlık..
    10. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
    11. Takı satan kadınlardan davullu zurnalı..
    12. Ayı saldırısında köpeği kurtardı
    13. Yürekleri ağza getirdi
    14. Kameralara aldırış etmeden çaldı
    15. Konya'da gıda zehirlenmesi iddiası
    16. Tekirdağ’da 20 tonluk formik asit..
    17. Bilecik'te iki grup arasında kavga: 6..
    18. GÜNCELLEME - Suriye rejim güçlerinden..
    19. Tekirdağ'da tekstil fabrikasının..
    20. Başkent’te 60 kişi yemekten zehirlendi
    21. Gençlik Karnavalı İzmir'de başladı
    22. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
    23. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik..
    24. MSB: "İdlip’te rejim güçlerince 10..
    25. ABD, Sudan'da sivil hükümet..
    26. Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu göreve..
    27. Ateş Ayaz’ın ameliyat olacağını Haluk..
    28. Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari’de..
    29. GÜNDEM ÖZETİ / 28 Haziran 2019
    30. Avrasya Tüneli bakıma alındı! İşte..
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti! Skandal karar...
    Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti! Skandal karar...

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı