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Dodurga Barajında balık tutma yarışması

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi barajında Dodurgalılar Dayanışma Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği tarafından geleneksel hale gelen ’Balık Tutma Yarışması’nın dördüncüsü düzenlendi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:09
Dodurga Barajında balık tutma yarışması

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi barajında Dodurgalılar Dayanışma Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği tarafından geleneksel hale gelen ’Balık Tutma Yarışması’nın dördüncüsü düzenlendi.


Yoğun katılımın olduğu ve sabahın erken saatlerinde başlayan yarışma yaklaşık 6 saat sürdü. Yarışmacılar Dodurga Baraj Gölü tek kavak mevkiinde en fazla 2 olta ile katıldıkları yarışmaya ’rasgele’ diyerek başladılar. Yarışmada ağırlık olarak en fazla balığı tutan yarışmacılar ödüllendirildi. Belli bir standardın altındaki tutulan küçük balıklar tekrar suya bırakıldı. Kaçak balıkçılığın olmaması ve teknelerle avcılığa izin verilmemesi neticesinde baraj gölünde balık yoğunluğu yaşandığı gözlendi.


Eğlenceli bir şekilde geçen yarışma sonunda birinci olan Fazlı Bozkurt’a ödülü Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, ikinci olan Burak Arabacı’ya Bozüyük Kent Konseyi ve Avcılar Kulübü Başkanı Nurettin Oydu, üçüncü olan Hüseyin Kayoluk’a Dodurgalılar Yardımlaşma ve Dayanaşma Derneği Başkanı Emrah İyan, dördüncü olan Yaşar Ekinay’a Kent Konseyi Başkan yardımcısı ve Güneşspor Kulübü Başkanı Ümit Kök ve beşinci olan Abdurrahman Arabacı’ya ise dernek yöneticisi Osman Fişenk tarafından verildi.


Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Ümit Kök; "Dodurga’nın ve Dodurga Barajının tanıtımını sağlayarak sosyal bir proje olarak geleneksel hale getirilen bu yarışmaya her gecen gün ilginin arttığını görmek bizleri mutlu etti. Dodurgalı hemşehrilerimizin her zaman ki gibi misafirperverliğini burada da gördük, ayrıca Belediye Başkanımız Selim Tuna ve Bozüyük Kent konseyi Başkanımız Nurettin Oydu’nun Dodurga Barajı hakkındaki projelerini hepimiz bilmekteyiz. İnşallah bu projeler hayata geçince bu güzel barajımız halkımızın vazgeçilmezi olacak. Bu organizasyonu düzenleyen, bizlere bu organizasyonu kazandıran ve bu etkinliği ilk olarak başlatan başta Dodurgalılar Derneği eski Başkanı Mustafa Küplü’ye ve simdiki başkanı Emrah İyan’a, yönetim kuruluna, desteklerini esirgemeyen başta Belediye Başkanı Selim Tuna ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:09
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