Doç. Sirkeci: “Sokak ekonomisinin bir bölümünü çocuklar oluşturuyor”

MERSİN (İHA) – Sokak Ekonomisi Platformu Başkanı Doç. Dr. Osman Sirkeci, tüm dünyada önemli bir ekonomik güç haline gelen sokak ekonomisinin bir bölümünü, sokakta, tarımda ve sanayide çalışan çocukların oluşturduğunu söyledi. Sirkeci, “Bu sorun, sadece ülkemizde değil, tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı ortak sorundur” dedi.

Sokak Ekonomisi Platformu Başkanı ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Sirkeci, Mersin Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi Koordinatörü Mustafa Sarı’yı ziyaret etti. Ziyarette, sokak ekonomisinin kayıt altına alınması halinde çocuk işçiliğinin büyük oranda azalarak, çocukların kötü koşullarda çalışma yerine ailelerin ve devletin denetiminde mesleki eğitim ve örgün eğitime kazandırılabileceği vurgulandı.

Sokak Ekonomisi Platformu Başkanı Doç. Dr. Sirkeci, ziyarette yaptığı konuşmada, “Global sokak ekonomisi artık tüm ülkelerde önemli bir ekonomik güç haline gelmiştir. Bu gücün bir bölümü de sokakta, tarımda ve sanayide çalışan çocuklardır. Bu sorun, sadece ülkemizde değil, tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı ortak sorundur. Bu sorunun çözümü, öncelikle ülkelerde ve ülkemizde kayıt dışı alanlarda sağlıksız ortamlarda çalışan bireylere kolaylıklar ve teşvikler getirerek kayıt dışı ekonomiyi her ne şekilde olursa olsun kayıt altına almayı sağlamaktır. Kayıt dışı kalan aileler kayıt altına alındığında çocuklarına yönelik yürütülecek mesleki ve örgün eğitim programlarıyla çocuklar çocuk işçiliği tanımından çıkıp hem çocukluklarını yaşayacakları ortamlara kavuşacak hem de aileleri yanında ya da kamu kurumlarının denetiminde tehlikeli olmayan, ruhsal ve bedensel gelişimlerini engellemeyen alanlarda mesleki beceri kazanabileceklerdir. Çocuk girişimcilere yönelik özgün eğitim modellerinin hayata geçmesi gereklidir” diye konuştu.

Sokak Ekonomisi Platformunu geçen yıl Mersin’de oluşturmalarının ardından başta Türkiye’deki büyük şehirler olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde “sokak ekonomisi” çalışmalarının ses getirdiğini vurgulayan Sirkeci, “Mersin, bu alanda da hem Türkiye’ye hem de dünyaya örnek ekonomik ve sosyal oluşumun başlangıç yeridir” ifadelerini kullandı.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Sarı da Sirkeci’ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “Mersin’in her alanda öncü olması bizi mutlu etmektedir. Mersin, çocuk işçiliği alanında da diğer illerimize göre en başarılı iller arasındadır. Çocuk işçiliğinin önlenmesi için toplumun tüm kesimlerinin desteğine ihtiyaç vardır. Bu nedenle Sokak Ekonomisi Platformu Başkanı Sayın Doç. Dr. Osman Sirkeci’ye destekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.