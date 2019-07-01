Doç. Dr Onur Köksal: "Ekonomiden etkilenen esnafın rahata kavuşması için istihdam projelerine ihtiyaç var"

Doç. Dr Onur Köksal, Ahi Şehri Kırşehir’de esnafın ekonomik sıkıntılardan kurtulabilmesi için istihdam projelerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Köksal, esnaf için kaynak ve yatırım imkanının olmadığını söylediği açıklamasında, "Şehir’de ivedilikle yatırım projelerine ihtiyaç var. Esnaf yatırım almalı ki yatırım yapabilsin. Esnafa aylık para girdisinin artması için yatırımın olması ve esnafında sıcak parayı şehirde çevirmesi gerekir. Aksi durumlarda ise esnaf çektiği kredilerle ayakta durmaya çalışmakta ve bu durumda her geçen gün şartları zorlaştırmakta."dedi.

Şehir merkezinde de esnafın yüksek kiralar nedeniyle dükkanlarını boşalttığına denk geldiğini ifade eden Köksal, açıklamasında;

"Faizlerle alınan krediler büyük sıkıntılara neden oluyor. Esnafın dükkanını boşaltması ise hayra alamet değil, karşılıklı dayanışma ve devletimize vereceğimiz destekle yaşanılan ekonomik buhrandan çıkabilmek mümkün. Ahi şehrinde alışık olmadığımız vakaları görüyoruz. Bunalım halinden çıkabilmenin yolundan en önemlisi de Ahi Teşkilatlanmasının ekonomi modelini bir an önce hayata geçirebilmektir.

500 yıl Anadolu’da etkili olmuş bir teşkilatın adı olan Ahi Teşkilatlanmasında ahlaki, askeri ve siyasal alanların dışında, özellikle sosyal ve ekonomik alanlarda oldukça etkili olunmuştur. Esnaf ve sanatkar teşekkülleri, kooperatifçilik, sendikacılık, belediyecilik ve bütün bunların ötesinde iş ahlakını şekillendiren bir kurum olarak önemli işlevler görmüştür. Bu nedenle acilen ciddi bir çalışma içerisinde olunması gerekir."