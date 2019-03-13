0553 313 94 23

Doç. Dr. Murat’tan “Düşünceni değiştir hayatın değişsin” konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu tarafından hazırlanan, konuşmacılığını GAÜN Öğretim Üyesi Doç.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:10
Doç. Dr. Murat’tan “Düşünceni değiştir hayatın değişsin” konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu tarafından hazırlanan, konuşmacılığını GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Murat’ın yaptığı ’’Düşünceni Değiştir Hayatın Değişsin" konferansı düzenlendi.


GAÜN İnşaat Mühendisliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan GAÜN Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş, “Sosyal bilimcilerin ve fen bilimcilerin büyük görevleri var. Bu tür buluşmalar,inşallah üretmemiz ve başarı için vesile olacaktır. Bundan sonra başarmak için değişime gidebilmek için üretmek için ve kalkınmak için daha nice programlar yapacağız” dedi.


İnsanların düşüncelerinin davranışlarını, davranışlarının da duygularını yönettiğini söyleyen Doç. Dr. Mehmet Murat, “Hayatta mutlu olacak kadar iyilik, üzülecek kadar da olumsuzluk var. Hangisini tercih ederseniz onları yaşıyorsunuz. İnsan doğuşta boş bir levha gibidir, insanlar boş bir levha gibi yaratılmıyor. İnsanlar kendilerine yetecek kadar potansiyellerle yaratılıyorlar.Bu potansiyelleri beceriye dönüştürmeye ihtiyaçları var. Buda çevre ortamında oluyor. Eğer insanlar uygun bir çevre ortamı bulamazlarsa, potansiyellerini beceriye dönüştüremeyip ‘ben ne işe yararım?’ sorularını sorup depresyona girebiliyorlar. Kişiler, Allah’ın onları dünyaya getirdiği potansiyellerini, yeteneklerinin ve yeterliliklerinin farkına varsınlar bunları beceriye dönüştürüp, hem kendilerine hem topluma hem de insanlığa fayda sağlasınlar. İnsan kendini tanımadan kendine inanamaz. İnanmadan kimse bir şey değiştiremez” şeklinde konuştu.


"İyi arkadaşlıklar edinin"


Konuşmasında öğrencilere seslenen Doç. Dr. Murat, “Kampüste mutlu ve başarılı bir öğrencilik dönemi geçirmeniz için muhakkak iyi arkadaşlıklar edinin. Karamsar arkadaşlıklar yani her şeyden ağlayan, geleceğe umutla bakmayan arkadaşlar edinirseniz, çok çabuk kaybedersiniz. Geleceğe umutlu, hevesli, öğrenme aşkı olan arkadaşlar edinin. Bunlarla kampüsü 4 yıl keyifle yaşamış olursunuz” ifadelerini kullandı.


Etkinliğe, GAÜN Rektör Yardımcı Prof. Dr. Metin Bedir, Gaziantep Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Gök, GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş ve çok sayıda katılımcı katıldı. Konferans sonrası Gaziantep Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Gök tarafından konuşmacı Doç. Dr. Mehmet Murat’a hediye takdim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:10
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kırım'ın işgali, sağlıklı insana üçüncü böbrek nakletmeye benzer"
    1. "Kırım'ın işgali, sağlıklı insana..
    2. İslami Vakıflar Konseyi'nden İsrail'in..
    3. SANKO Üniversitesi Nizip’te kariyer..
    4. Doç. Dr. Murat’tan “Düşünceni değiştir..
    5. "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden..
    6. ESOGÜ’den Pulmoner Rehabilitasyon..
    7. Başkan Ataç hasta ziyaretlerini..
    8. Başkan Can’ın 14 Mart Tıp Bayramı..
    9. Başkan Polat meclis üyeleriyle..
    10. Böbrek sağlığı için tuz tüketimine..
    11. Hakkarili kadınlar organik ürünler..
    12. İran'da bir haftada 7 kişi sahte..
    13. Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
    14. Yeşilevler Mahallesindeki sosyal tesis..
    15. PAÜ antik kent Sillyon’da
    16. Eski tabip albaya FETÖ'den hapis
    17. Albaraka Bankacılık Grubu'ndan 2018'de..
    18. Brezilya'da sayı artıyor! Ölü sayısı..
    19. Akşener’den Erzurum’da Kars gafı
    20. "En kritik maçlardan birine çıkacağız"
    21. Yeryüzü Doktorlarından Senegal'de..
    22. İflas eden Pamukkale hakkında kritik..
    23. Çevreci muhtarlar ödüllendirildi
    24. Elektrik kontağından çıkan yangın ünlü..
    25. Kasapoğlu: “Bizlerin kaynağını..
    26. Sarı Melekler 1. Lig aşkına salona..
    27. İbrahim Betil gençler ile buluştu
    28. Kılıçdaroğlu’ndan belediye başkan..
    29. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    30. İngiltere'de büyüme beklentisi yüzde..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta