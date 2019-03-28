Doç. Dr. Doğan’dan Çanakkale vurgusu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Genel Sekreteri Doç.Dr. Ayhan Doğan tarafından İslahiye Meslek Yüksekokulu’nda Türk Milletinin İstiklal ve hakimiyet anlayışı ekseninde Çanakkale zaferini kazandıran ruh’ konulu bir konferans düzenlendi.

Doç. Dr. Doğan konuşmasında, her milletin İstiklal ve istikbalinin tayininde önemli noktaların olduğunu, Çanakkale’nin de bu noktaların temel taşlarından olduğunu belirterek, Çanakkale Zaferi’nin bu açıdan milletimiz için çok önemli olduğunu vurguladı. Türk Milleti’nin egemen olma ülküsü ve devlet kurma geleneğinden bahseden Doç. Dr. Doğan, Çanakkale Savaşı’nda 253 bin şehit verildiğini ve Çanakkale’nin geçilmez olduğunun yedi düvele gösterildiğini ifade etti. Atalarımızın canları pahasına Çanakkale’ye sahip çıkarak düşmana geçit vermeyerek, şan ve şerefle Çanakkale Zaferi’ni dünyaya ilan ettiklerini belirten Doç. Dr. Doğan, Çanakkale ruhunun hala devam ettiğini ve Çanakkale’nin geçilmez olma ruhunun yanısıra Kuva-yi Milliye Ruhu, Milli Mücadele Ruhu ve 15 Temmuz Ruhuyla necip milletin Çanakkale ruhunu yaşattıklarını belirtti.

İslahiye Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa, Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş, İslahiye Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci, Yüksekokul personelleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.Konferansın sonrasında, İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Doç. Dr. H. Ahmet Deveci,İslahiye Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. M.Ali Bal ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Nur tarafından çeşitli hediyeler sunuldu.