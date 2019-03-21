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DOB'dan Trabzon'da opera ve bale şöleni

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, 22-29 Nisan'da "3. Trabzon Opera ve Bale Günleri" kapsamında sanat şöleni sunulacak- Opera ve bale günleri "Allegra Ensemble" müzik topluluğunun konseri ile başlayacak

21 Mart 2019 Perşembe 17:23
DOB'dan Trabzon'da opera ve bale şöleni

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB), 22-29 Nisan'da "3. Trabzon Opera ve Bale Günleri" kapsamında sanat şöleni gerçekleştirilecek.

DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın hedef ve amaçları doğrultusunda opera, bale ve klasik müzik alanlarında tanıtım faaliyetlerini sürdürmeye, yerel kültürü evrensel sanatlarla birleştirerek yurt içi ve yurt dışında birçok etkinliğe imza atmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda DOB Genel Müdürlüğünce, Trabzon Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ortahisar Belediyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin katkılarıyla "3. Trabzon Opera ve Bale Günleri" 22-29 Nisan'da düzenlenecek.

Opera ve bale günleri 22 Nisan'da "Allegra Ensemble" topluluğunun konseri ve Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının eğitim etkinliği konseri ile başlayacak.

Allegra Ensemble topluluğu, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Mehlika Karadeniz Bilgin (soprano), Müjde Akden (flüt), Şenzelita Aykanat (keman), Ümmiye Özdem (keman), Melda Sak (viyola), Arzu Gürerk Sugüneş (viyolonsel), İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Irmak Tokgöz (perküsyon) ve Bilkent Üniversitesi Piyano Eğitmeni Gülriz Tunca'nın (piyano) aralarında bulunduğu bir solist ve 7 enstrüman sanatçısından oluşuyor.

2005'ten bu yana yurt içi ve yurt dışında birçok konser düzenleyen Allegra Ensemble grubu, türkü, tango, klasik caz parçalarının yanı sıra birçok farklı müzik türünden seçtikleri zengin repertuvar ile Trabzon Opera ve Bale Günleri açılışında sanatseverlerle buluşacak.

Grup, 22 Nisan'da Akçaabat Belediyesi Erol Günaydın Sanat Merkezi ile 23 Nisan akşamı saat 20.00'de KTÜ AKM Hasan Saka Salonu'nda iki konser düzenleyecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mersin Devlet Opera ve Balesince, 23 Nisan saat 12.00'de ve 24 Nisan'da KTÜ AKM Hasan Saka Salonu'nda "Kitap Kurdu ve Can Haylazlara Karşı" oyunu çocuk izleyicilerle buluşacak.

Azerbaycan operasının önemli değerlerinden Üzeyir Hacıbeyov'un ünlü eseri "Arşın Mal Alan" opereti de 25 Nisan'da saat 20.00'de, 3. Trabzon Opera ve Bale Günleri programı kapsamında sahnelenecek.

- Sanat şöleninde senfonik Neşet Ertaş türküleri konseri

Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın şarkıları, 26 Nisan saat 20.00'de Mersin Devlet Opera ve Balesince senfonik konserle yeniden yorumlanacak.

Senfonik Neşet Ertaş Türküleri konserinin orkestra şefliğini Neşet Ertaş’ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın, koro şefliğini de Anıl Aydın yapacak.

- Kapanış "Arda boyları" balesi ile yapılacak

3. Trabzon Opera ve Bale Günleri'nin kapanışı 29 Nisan akşamı, Samsun Devlet Opera ve Balesince yıl içinde seyirciden büyük beğeni alan ve kapalı gişe sahnelenen "Arda Boyları" modern dansı ile gerçekleştirilecek.

Trakya yöresine ait çok sevilen türkülerden olan Arda Boyları'nın hikayesinin ve müziğinin modern dansla harmanlandığı eser, birbirlerine aşık Halime ve Recep'i anlatıyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:23
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