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DOB yeni yılda prömiyerlerle "perde" diyecek

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, sezon boyunca birçok eserin Türkiye ve dünya prömiyeri yapılacak- Yeni yılın ilk prömiyeri "The Funtime of the Opera" ile yapılırken, aralarında "Ayşe Opereti", "Damdaki Kemancı", "Romeo ve Juliet", "Hisseli Harikalar Kumpanyası", "Yunus Emre" ve "Dönülmez Akşamın Ufku"nun da yer aldığı birçok eser, DOB'da ilk kez sahnelecek

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:04
DOB yeni yılda prömiyerlerle "perde" diyecek

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce, yeni yılda aralarında "The Funtime of the Opera", "Ayşe Opereti", "Damdaki Kemancı", "Yunus Emre" ve "Dönülmez Akşamın Ufku" ve "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nın da yer aldığı birçok eserin prömiyeri gerçekleştirilecek.

DOB Genel Müdürü Murat Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılda sanatseverler için dopdolu bir program hazırladıklarını, klasiklerin yanı sıra yerli eserlere de önemli ölçüde yer verdiklerini söyledi.

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Samsun'daki sahnelerinde birçok eserin Türkiye ve dünya prömiyerinin yapılacağını bildiren Karahan, izleyiciyle buluşturacakları ilk iddialı yapımın Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB) sergilenecek "The Funtime of the Opera" olduğunu belirtti.

Karahan, tadilat çalışmalarından ötürü Ankara'da sezonu bir ay geç açsalar da sezondaki eserlerle bu açığı kapatacaklarının altını çizerek, sezonu başlattıkları "Troya"nın büyük bir beğeniyle karşılandığına işaret etti.

Prömiyeri bu ay yapılacak "The Funtime of the Opera"nın orkestra şefi ve besteci Musa Göçmen tarafından hazırlandığını ve operanın keyifli tarafını anlatan bir sahne şovu olduğunu dile getiren Karahan, eserin başkentliler tarafından büyük beğeniyle karşılanacağına inandığını dile getirdi.

Karahan, şubat ayında, Sevgililer Günü için çok özel bir konser hazırladıklarını belirterek, Muhlis Sabahaddin Ezgi tarafından yazılan "Ayşe Opereti"ni ayın sonunda ilk kez DOB sahnesine taşıyacaklarını bildirdi.

Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde izleyiciyle buluşturdukları İtalyan besteci Puccini'nin ölümsüz eseri "Turandot"u martta Ankara'ya getireceklerini anlatan Karahan, "Romeo ve Juliet"in bale prömiyerinin nisan, "Damdaki Kemancı" müzikalinin prömiyerinin ise mayısta yapılacağını anlattı.

Karahan, "Turandot"u başkente getirdikleri gibi büyük beğeniyle karşılanan, tüm temsilleri kapalı gişe oynayan bale ile operayı birleştiren "Troya"yı da hem Aspendos hem İstanbul'daki opera ve bale festivallerine götürerek, daha çok izleyiciyle buluşturacaklarını söyledi.

- Hisseli Harikalar Kumpanyası Samsun'da

İstanbul Devlet Opera ve Balesi yılın ilk prömiyerini 19 Ocak'ta "Don Kişot" operasıyla yapacak. "Yunus Emre" operasını İstanbullularla buluşturacak DOB, "Dönülmez Akşamın Ufkundayım" modern dans gösterisini mart, "Aleko" operasını ise nisanda sergileyecek.

"Kırmızı Çiçeğin Rüyası" ve "İspanyol Renkleri", İzmir Devlet Opera ve Balesinin sahneye koyacağı prömiyerler olurken, Antalya Devlet Opera ve Balesi "Şehrazat"ı sanatseverlerle ilk kez buluşturacak.

Sezonun sürprizlerinden biri de Samsun Devlet Opera ve Bale sahnesinde izleyiciyle buluşacak sevilen müzikal "Hisseli Harikalar Kumpanyası" olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:04
  1. DOB Genel Müdürü Murat Karahan
  2. evlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü
  3. yeni yıl programı

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