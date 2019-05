DOB sanatseverlerin karşısına yaz festivalleriyle çıkacak

ANKARA (AA) - Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, 2019 yazında 4 uluslararası festival ve bir konser dizisiyle sanatseverin karşısına çıkacaklarını belirtti.

Karahan, DOB'ta düzenlenen basın toplantısında, opera ve bale temsillerinde seyirci ve hasılat açısından önemli artışlar sağladıklarını söyledi.

Yaz ayları için dolu dolu, kalitesi ve standartları yüksek festivaller hazırladıklarını belirten Karahan, "Opera ve bale festivallerimizde izleyicimizle buluşurken, bir taraftan ciddi sayıda turisti de temsillerimizde misafir etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Karahan, daha iyi işler yapmak için kendileriyle yarıştıklarını, bu yılki festivaller için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını vurgulayarak, "Çok güzel, çok değerli 4 festival ve konserler serisi hazırladık." ifadesini kullandı.

Devletin, opera ve bale için kendilerine azami destek verdiğine dikkati çeken Karahan, "Devletimiz maddi ve manevi olarak her türlü koşulu tesis ediyor. Ama dünyanın her yerinde gerçekleştirilen festivaller, sponsorlarla yüksek çıtalara ulaşıyor." diye konuştu.

Festivallerin kendilerine ayrılan bütçenin doğru ve efektif harcanmasıyla gerçekleşebildiğini dile getiren Karahan, festival sponsorları ING Bank ve Süral Otelleri'ne de teşekkür etti.



- Bodrum Konserleri

Karahan, yaz boyunca Bodrum'un birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağını bildirerek, Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin 17'ncisinin yanı sıra Bodrum Konserleri'ni de izleyiciyle buluşturacaklarını söyledi.

Murat Karahan, DOB Orkestrasının yerli ve yabancı solistlere eşlik edeceği Bodrum Konserleri'nde "3 Soprano ve 3 Bas"ın 16 Haziran'da, "Aydın Uştuk ve Allegra"nın 18 Haziran'da, "Two Tenors"ün 22 Haziran'da, "Alessandro Safhına"nın 30 Haziran'da, "The Fun Tıme Of The Opera"nın 7 Temmuz'da, "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri"nin 9 Temmuz'da, "Zorba"nın 12-13-14 Temmuz'da, "Allegra Ensemble"nin 21 Temmuz'da, "Mario Frangoulıs"in 25 Ağustos'ta sanatseverlerin karşısına çıkacağını bildirdi.

- 10. İstanbul Opera Festivali

Karahan, 10. İstanbul Opera Festivali'nin 2-14 Temmuz'da gerçekleştirileceğini belirterek, festival kapsamında Turandot ve Troya operalarının, Yunus Emre oratoryo-balesinin ve Bolşoy Tiyatrosu Solistleri Gala Konseri'nin sanatseverlere buluşacağını aktardı.

- 17. Bodrum Bale Festivali

17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin 3-21 Ağustos'ta düzenleneceğini bildiren Karahan, Bodrum Kalesi'nin Frida, Sukhıshvılı Ulusal Balesi Gösterisi, Romeo ve Juliet, Şehrazat, Carmen, Jizel'e ev sahipliği yapacağını söyledi.

- 2. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali

Karahan, 22 Ağustos-3 Eylül'de gerçekleştirilecek Efes Opera Bale Festivali'nin Mario Frangoulis'in solist olarak katılacağı Gala Konseri ile başlayacağını bildirdi.

Murat Karahan, festivalde Şehrazat balesinin, İspanyol operasının, Genç Opera Yıldızları Konseri'nin ve La Traviata'nın izleyicilerin beğenisine sunulacağını dile getirdi.

- 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

Aspendos Festivali'nin ise 1-18 Eylül'de gerçekleştirileceğini belirten Karahan, yerli ve yabancı izleyicilerin Carmen, Aida, Troya operalarını, Aleksanrov Kızılordu'nun konserini, Kuğu Gölü Balesi'ni izleme imkanı bulacağını bildirdi.

Karahan, festivalin solistliğini kendisinin yapacağı "Gala Konseri" ile sona ereceğini sözlerine ekledi.