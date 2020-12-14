DNA'daki 5 genin koronavirüs ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı

İngiltere Edinburg Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, insan DNA'sında bulunan 5 genin koronavirüsü şiddetli geçirmeyle bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan açıklamada, bu 5 genin antiviral bağışıklık ve akciğer iltihabı gibi süreçlerin en önemli sebebi olduğu belirtildi.

Çalışma kapsamında, 208 yoğun bakım ünitesindeki 2 bin 700 Covid-19 hastasının DNA'sı incelendi.

Çalışmanın liderliğini yürüten Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacı Kenneth Baillie, "Sonuçlarımız, hangi ilaçların klinik testler için listenin en üstünde olması gerektiğini hemen vurguluyor. IFNAR2, TYK2, OAS1, DPP9 ve CCR2 olarak adlandırılan genler, neden bazı insanların koronavirüs olup bazılarının olmadığını kısmen açıklıyor" dedi.

Ayrıca tespit edilen belirli genlerle uygulanacak potansiyel ilaç tedavilerinin virüsü engelleyebileceği aktarıldı.

Çalışmanın detayları Nature dergisinde yayınlandı.