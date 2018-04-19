Dmitry Peskov: Saldırgan yaptırımlar devam ediyor

Gazetecilerin sorularına cevap veren Peskov, ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye’de saldırılara devam etmemesi ve ABD’nin Rusya’ya yaptırımlarını ertelemesiyle ilgili olarak “İlişkilerde bir fırtınadan bahsetmek istemiyorum. Ancak Rusya’ya karşı düşmanca ve saldırganca yaptırımlar devam ediyor.” İfadelerini kullandı.