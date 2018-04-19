Dmitry Peskov: Saldırgan yaptırımlar devam ediyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye saldırıları ve yeni Rusya yaptırımları ihtimallerinin gündemde olduğu bu günlerde, Washington Moskova ilişkilerini değerlendirdi.19 Nisan 2018 Perşembe 14:36
Gazetecilerin sorularına cevap veren Peskov, ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye’de saldırılara devam etmemesi ve ABD’nin Rusya’ya yaptırımlarını ertelemesiyle ilgili olarak “İlişkilerde bir fırtınadan bahsetmek istemiyorum. Ancak Rusya’ya karşı düşmanca ve saldırganca yaptırımlar devam ediyor.” İfadelerini kullandı.
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