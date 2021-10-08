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Biyografi Dmirty Muratov kimdir? 2021 Nobel Barış Ödülü sahibi Dmirty Muratov nereli?
Biyografi

Dmirty Muratov kimdir? 2021 Nobel Barış Ödülü sahibi Dmirty Muratov nereli?

2021 Nobel Barış Ödülü'nü Maria Ressa ve Dmirty Muratov kazandı. Peki Dmirty Muratov kimdir? Dmirty Muratov nereli? Dmirty Muratov kaç yaşıda? İşte 2021 Nobel Barış Ödülü sahibi Dmirty Muratov hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 12:16:00 - 2021-10-08 12:17:01
Dmirty Muratov kimdir? 2021 Nobel Barış Ödülü sahibi Dmirty Muratov nereli?

Dmitry Muratov kimdir, nerelidir? Dmitry Muratov, 30 Ekim 1961'de şimdi Samara olarak tanımlanan Kuibyshev'de doğdu. 1995 ve 2017 yılları arasında gazetenin editörlüğünü yaptı. Beş yıl boyunca Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi'nde Filoloji Fakültesi okudu ve gazetecilik sevgisini hızla fark etti. Üniversitedeyken yerel gazetelerle iletişim kurdu ve yarı zamanlı bir gazetecilik işi yaptı.

Devlet Üniversitesi'ne katıldıktan sonra , 1983'ten 1985'e kadar Kızıl Ordu'da görev yaptı . Muratov, ordudaki faaliyetlerinin özünden sık sık bahsetti ve kendisini ekipman ayırmadan sorumlu uzman olarak nitelendirdi.

1987 yılında Muratov, Volzhsky Komsomolets gazetesinde muhabir olarak çalışmaya başladı. Muratov'a bu yayında kendini gerçekten ifade etme ve kanıtlama fırsatı verildi. Üstleri o kadar etkilenmişti ki, ilk yılının sonunda Komsomolskaya Pravda Gençlik Dairesi Başkanlığına atandı ve daha sonra haber makalelerinin editörlüğüne terfi etti. 

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