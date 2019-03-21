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DKF’19 ekibine sertifika takdim programı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 8-9 Mart tarihlerinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nın ekibi, düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

21 Mart 2019 Perşembe 11:50
DKF’19 ekibine sertifika takdim programı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 8-9 Mart tarihlerinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nın ekibi, düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.


Müceldili Konağı’nda tertiplenen organizasyona Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARPAM) Müdürü Doç. Dr. Merve Sağıroğlu’nun yanı sıra özverili çalışmalarıyla DKF’19 sürecine kıymetli katkıları bulunan KARPAM ekibi ve gönüllü öğrenciler de katıldı.


Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın konuşmalarıyla başlayan programda akşam yemeğinin ardından DKF’19 fuar alanında kayıt yaptırarak stantlarımızı ziyaret eden öğrencilere verilecek hediyeler için canlı yayında çekiliş yapıldı. Çekilişte 1917 katılım numaralı talihli Mustafa Şimşek’e dizüstü bilgisayar ve 220 katılım numaralı talihli Hatice Bingöl’e TEMA Sürücü Kursundan ehliyet kursu hediye edildi.


Hediye çekilişinin ardından KARPAM ekibine, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü ekibine, gönüllü öğrencilere ve sürece katkıda bulunan tüm ETÜ personeline katılım ve teşekkür belgeleri verildi.


Öğrencilerin kariyerleri adına fırsat olarak gördükleri, firmalarla tanışma fırsatı bulduğu Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’ndaki tecrübelerini aktarmalarının ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla program sona erdi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:50
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