‘Django’ ve ‘Pamuk’un öldürülmesi davası 6 Eylül’e ertelendi

Marmaris’in Bozburun Mahallesi’nde 7 Kasım 2017’de meydana gelen olayda, sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana’nın Django ve Pamuk adlı köpekleri, zehirlenerek öldürülmüştü. Köpekleri zehirlediği öne sürülen çiftin komşusu K.Ü., geçen yıl kasım ayından jandarma tarafından gözaltına almıştı. Daha sonra ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Avukatlarının itirazı sonucu Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği, sanık Ünveren’i serbest bırakmıştı.Davanın ilk duruşması bugün Marmaris Adliyesi’nde görüldü. Davaya Tanem Sivar, Edhem Dirvana, Zeynep Dirvana, ünlü şarkıcı Gökçe ve çok sayıda hayvansever katıldı. K.Ü. ise davaya katılmadı. Davaya İstanbul’dan gelen ve Marmaris’ten gönüllü avukatlar da katıldı.Adliye çıkışı Tanem Sivar gazetecilere açıklamalarda bulundu. Canlarının yandığını belirten Sivar, “Dlango ve Pamuk ile yola çıkılmış ama şiddetin farklı türleri var burada. Kadına, çocuğa, genç kıza, mala zarar veren her yönden canımıza yakan bir durum var. Django ve Pamuk başta olmak üzere, sahipli, sahipsiz tüm hayvanlar için çok büyük destek gördük. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Dilerim ki hak ettiği cezayı alır” dedi.Hayvanları Koruma Yasası’nın değişmesi gerektiğini belirten Sivar, “Hayvanların artık mal olarak görülmemesi gerek. Dilerim ki yasanın değişip, hayvana işkence edenlerde hak ettiği cezayı alırlar” dedi.Adalete güvendiklerini belirten Edhem Dirvana, “Taleplerimizi mahkemeye bildirdik. K.Ü.’nün bize daha fazla zarar vermemesi için tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.Ünlü şarkıcı Gökçe de destek için Marmaris Adliyesi’ne geldi. Hayvanları Koruma Kanunu’nun değişmesini beklediklerini belirten Gökçe, “Hayvanlar bizim çocuklarımız gibi. Sahipli ya da sahipsiz hepsi çok masum canlılar“ dedi.