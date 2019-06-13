0553 313 94 23

Dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer:- "Sansürü asla kabul etmiyoruz ancak televizyon dizilerinin toplum üzerinde özellikle gençler ve çocuklarda yaratacağı etki öngörülerek yayınlanması gerekiyor"

13 Haziran 2019 Perşembe 13:42
Dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

TBMM (AA) - CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, sansürü asla kabul etmediklerini belirterek, "Televizyon dizilerinin toplum üzerinde özellikle gençler ve çocuklarda yaratacağı etki öngörülerek yayınlanması gerekiyor." dedi.

Taşcıer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, televizyon kanallarında ve internet ortamında yayınlanan dizilerde şiddet, silah, ölüm, kadını aşağılayan ifadelerin yer aldığını, bunlar olmadan dizi yapılamayacakmış gibi bir anlayış bulunduğunu söyledi.

2018'de 440 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, 317 kadına cinsel şiddet uygulandığını ifade eden Taşcıer, televizyon dizilerinin buna etkisinin açık olduğunu, bu nedenle "Dizilerin Şiddet Karnesi" isimli bir rapor hazırladıklarını kaydetti.

Taşcıer, en çok izlenen diziler arasından rastgele seçim yaparak, belirlenen 8 yapımın birer bölümünü izlediklerini ve bu raporu hazırladıklarını belirtti.

Dizileri kadına yönelik şiddet, kadının güçsüz gösterildiği, şiddet söylemenin olduğu, psikolojik şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin desteklendiği, silah ve ölüm sahnelerinin olduğu başlıklar altında incelediklerini aktaran Taşcıer, araştırmanın sonucuna göre, 8 dizide toplam 23 sahnede kadına yönelik şiddet uygulandığını ifade etti.

Bir dizinin yalnızca bir bölümünde en az 3 kez kadına yönelik şiddet sahnesi bulunduğunu anlatan Taşcıer, şöyle konuştu:

"Bu sahnelerden 4'ü babanın kızına, diğerleri de erkeğin eşine, kadına yaptığı şiddet, işkence, tecavüz edilmeye çalışılması, sandalyeye bağlanması, kafasına zorla silah dayandığı sahneler. 30 sahnede genel şiddet bulunuyor. Bu sahnelerde boğma, tokat atma, sopalarla dayak atma, fare zehiriyle zehirleme, silahla vurulma ve işkence sahneleri mevcut. İzlenen 8 dizide en 219 kez silah gözükmüş ve ateşlenmiş. Söz konusu sahnede her türlü silah var. Öyle bir hal almış ki sanki silahın olmadığı bir sahnenin çekilmesi mümkün değil. İzlenen 8 dizinin de ortak özelliği hepsinde silah sahnesinin bulunması."

Dizilerde çok sayıda fiziksel şiddet sahnesinin yer aldığını belirten Taşcıer, "52 sahnede şiddet söylemi bulunurken, bunların 32'si ölüm tehdidi. Ölüm tehdidinin toplumda yarattığı olumsuz durum, özellikle çocuklar üzerindeki etki de dikkatle düşünülmesi gereken bir durum." dedi.

Ölümlerin, dizilerin neredeyse vazgeçilmezlerinden olduğunu, izlenen 8 dizinin yalnızca bir bölümünde çatışmalar ve infazlardan 41 kişinin öldüğünü aktaran Taşcıer, "Sansürü asla kabul etmiyoruz ancak bu dizilerin kontrol edilerek, toplum üzerinde özellikle gençler ve çocuklarda yaratacağı etki öngörülerek yayınlanması gerekiyor. Zira olumsuz etkileri maalesef toplumun şiddete olan duyarsızlığını artırıyor." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:42
  1. Basın Toplantısı
  2. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer
  3. Dizilerin Şiddet Karnesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Portakal'a İmamoğlu çağrısı! 'Gönder yayınlayayım'
    1. Fatih Portakal'a İmamoğlu çağrısı!..
    2. Mesut Mestan’dan üyelere davet
    3. Şeref Has hayatını kaybetti
    4. KKTC Başbakanı Tatar ile Cumhurbaşkanı..
    5. Diyarbakır’da tarım sempozyumu..
    6. Beyşehir’de kursiyerler el emeklerini..
    7. Merkez Bankası rezervleri
    8. İş dünyasına Göbeklitepe daveti
    9. İBB'nin Akıllı Geri Dönüşüm..
    10. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    11. Haliliye’de parklarda ışıklandırma..
    12. Yeşilyurt Belediyespor’da Dursun..
    13. Yüreğir’de kına konakları ve salonlar..
    14. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    15. Türk firmaları Afrika'nın en büyük..
    16. Kayserispor Kaleci Antrenörü..
    17. Acıgöl’de 7.Geleneksel Trap atışları..
    18. Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile..
    19. Eğirdir sorunları sohbet..
    20. M3 para arzı arttı
    21. Isparta’daki fuarda birlik ve..
    22. Türk futbolunun acı günü
    23. Ordu’da yılların hayali gerçek oluyor
    24. Tarihçi yazar Ortaylı: “Fatih haklı..
    25. Toplu taşımada öncelik vatandaş..
    26. Elazığ’da, “Geleceğim Mesleğim”..
    27. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını
    28. Hak İş Ağrı İl Başkanı Varol: "İşçi..
    29. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan..
    30. Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu