"Diziler toplumu etkiliyor"

KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Devlet Tiyatroları Sanatçısı Selim Gürata, "Duygusal-romantik diziler insana yaşama sevinci veriyor. Toplumdaki dayanışmayı, iyiliği ve bizim kendi değerlerimizi seyirciye hatırlatıyor. Ben; vurdu, kırdı, dehşet dizilerinden uzak duruyorum ve sıcak bakmıyorum. Bu diziler toplumdaki gençleri olumsuz etkiliyor" dedi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra mesleğe Devlet Tiyatroları Ankara Çocuk ve Gençlik Tiyatrosunda başlayan 34 yıllık tiyatrocu, AA muhabirine, Türk dizileri ve oyuncular hakkında değerlendirmede bulundu.

Selim Gürata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her dizinin kendisine göre bir izleyicisi olduğunu ve bu dizilerin projelendirilirken bir hedef kitlesine göre hazırlandığını anlattı.

"Duygusal-romantik diziler insana yaşama sevinci veriyor. Toplumdaki dayanışmayı, iyiliği ve bizim kendi değerlerimizi seyirciye hatırlatıyor." diyen Gürata, "Ben; vurdu, kırdı, dehşet dizilerinden uzak duruyorum ve sıcak bakmıyorum. Bu diziler toplumdaki gençleri olumsuz etkiliyor. Ben oyuncu olarak projeleri değerlendirirken gençleri olumsuz etkileyeceğini düşündüğüm projelere kişisel olarak uzak durmaya çalışıyorum." diye konuştu.

- "Zor ve meşakkatli bir iştir"

Rahmetli Turgut Özakman'ın "Tiyatro oyunculuğu maden işçiliği kadar zordur." dediğini aktaran Gürata, şöyle devam etti:

"Tiyatro oyuncusunun bilgiyle donanması, duyarlılıklarının çok açık olması, empati yeteneğinin çok yüksek olması, insanı tanıması gerekir. Gençler bu işin popülizmine kanarak bir an evvel şöhret, meşhur olmak içindeler. Böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir mesleğinde de yok. Bir ayakkabı ustası olmak için bile çıraklık, kalfalık döneminden sonra ustalık dönemine geçersiniz ki içinde insan faktörünün olduğu bir meslekte öğrenmek hiçbir zaman bitmez. Oyuncu olmanın iki temel şartı vardır. Ya bir ustanın yanında yetişeceksiniz ya da bu işin okulunu bitireceksiniz. Zor ve meşakkatli bir iştir. Hiç de öyle dışarıdan göründüğü gibi şansla sahip olunacak bir iş de değildir. Çok fedakarlık, özveri, çalışma isteyen bir iştir ve sürekli bilgiye aç olmalısınız."

Gençlere tavsiyelerde bulunan Gürata, onlardan okumalarını, kendilerini düşünsel, duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak geliştirmelerini istedi.

Film üzerine yapılan festivalleri çok önemsediğini söyleyen Gürata, Türkiye'de yapılan festivallerin tanınırlığının arttırılması gerektiğine dikkati çekti.

Kariyeri boyunca 14'ü kendisine ait 57 oyunda yer alan Gürata; Gurbetçiler, Tatlı Hayat, Yabancı Damat, Hayat Bilgisi, Sakarya Fırat, Bir Aşk Uğruna ve Gora'nın da aralarında bulunduğu 18 dizi ve 2 filmde rol üstlendi.

Gürata aynı zamanda Devlet Tiyatrolarında yöneticilik, yönetmen ve sanat yönetmenliği gibi görevlerde de bulundu.

