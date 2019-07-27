0553 313 94 23

"Diziler toplumu etkiliyor"

Devlet Tiyatroları Sanatçısı Selim Gürata:- "Duygusal-romantik diziler insana yaşama sevinci veriyor. Toplumdaki dayanışmayı, iyiliği ve bizim kendi değerlerimizi seyirciye hatırlatıyor. Ben; vurdu, kırdı, dehşet dizilerinden uzak duruyorum ve sıcak bakmıyorum. Bu diziler toplumdaki gençleri olumsuz etkiliyor"- "Oyuncu olmanın iki temel şartı vardır. Ya bir ustanın yanında yetişeceksiniz ya da bu işin okulunu bitireceksiniz. Zor ve meşakkatli bir iştir. Hiç de öyle dışarıdan göründüğü gibi şansla sahip olunacak bir iş de değildir"

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:10
"Diziler toplumu etkiliyor"

KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Devlet Tiyatroları Sanatçısı Selim Gürata, "Duygusal-romantik diziler insana yaşama sevinci veriyor. Toplumdaki dayanışmayı, iyiliği ve bizim kendi değerlerimizi seyirciye hatırlatıyor. Ben; vurdu, kırdı, dehşet dizilerinden uzak duruyorum ve sıcak bakmıyorum. Bu diziler toplumdaki gençleri olumsuz etkiliyor" dedi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra mesleğe Devlet Tiyatroları Ankara Çocuk ve Gençlik Tiyatrosunda başlayan 34 yıllık tiyatrocu, AA muhabirine, Türk dizileri ve oyuncular hakkında değerlendirmede bulundu.

Selim Gürata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her dizinin kendisine göre bir izleyicisi olduğunu ve bu dizilerin projelendirilirken bir hedef kitlesine göre hazırlandığını anlattı.

"Duygusal-romantik diziler insana yaşama sevinci veriyor. Toplumdaki dayanışmayı, iyiliği ve bizim kendi değerlerimizi seyirciye hatırlatıyor." diyen Gürata, "Ben; vurdu, kırdı, dehşet dizilerinden uzak duruyorum ve sıcak bakmıyorum. Bu diziler toplumdaki gençleri olumsuz etkiliyor. Ben oyuncu olarak projeleri değerlendirirken gençleri olumsuz etkileyeceğini düşündüğüm projelere kişisel olarak uzak durmaya çalışıyorum." diye konuştu.

- "Zor ve meşakkatli bir iştir"

Rahmetli Turgut Özakman'ın "Tiyatro oyunculuğu maden işçiliği kadar zordur." dediğini aktaran Gürata, şöyle devam etti:

"Tiyatro oyuncusunun bilgiyle donanması, duyarlılıklarının çok açık olması, empati yeteneğinin çok yüksek olması, insanı tanıması gerekir. Gençler bu işin popülizmine kanarak bir an evvel şöhret, meşhur olmak içindeler. Böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir mesleğinde de yok. Bir ayakkabı ustası olmak için bile çıraklık, kalfalık döneminden sonra ustalık dönemine geçersiniz ki içinde insan faktörünün olduğu bir meslekte öğrenmek hiçbir zaman bitmez. Oyuncu olmanın iki temel şartı vardır. Ya bir ustanın yanında yetişeceksiniz ya da bu işin okulunu bitireceksiniz. Zor ve meşakkatli bir iştir. Hiç de öyle dışarıdan göründüğü gibi şansla sahip olunacak bir iş de değildir. Çok fedakarlık, özveri, çalışma isteyen bir iştir ve sürekli bilgiye aç olmalısınız."

Gençlere tavsiyelerde bulunan Gürata, onlardan okumalarını, kendilerini düşünsel, duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak geliştirmelerini istedi.

Film üzerine yapılan festivalleri çok önemsediğini söyleyen Gürata, Türkiye'de yapılan festivallerin tanınırlığının arttırılması gerektiğine dikkati çekti.

Kariyeri boyunca 14'ü kendisine ait 57 oyunda yer alan Gürata; Gurbetçiler, Tatlı Hayat, Yabancı Damat, Hayat Bilgisi, Sakarya Fırat, Bir Aşk Uğruna ve Gora'nın da aralarında bulunduğu 18 dizi ve 2 filmde rol üstlendi.

Gürata aynı zamanda Devlet Tiyatrolarında yöneticilik, yönetmen ve sanat yönetmenliği gibi görevlerde de bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:10
  1. Devlet Tiyatroları Sanatçısı Selim Gürata

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli üretim logolu etiketlere ilişkin düzenleme
    1. Yerli üretim logolu etiketlere ilişkin..
    2. İstanbul misafirperverlikte de lider
    3. Yalçın Gülhan kimdir? Hayatını..
    4. Ne yeşil sahalardan ne de Türkiye'den..
    5. Sınır ötesi harekatla terör örgütüne..
    6. Bremen Mızıkacıları Sur Yapı Marka..
    7. Sevil Zeynep Becan: “Fener Ol..
    8. Ünlü tarihçiden Ermeni Diasporası..
    9. ABD ile Guatemala arasında iltica..
    10. Yerli üretimi destekleyip geleceğe..
    11. Rektör Alma, örnek çiftçi Akçan’ı..
    12. Kuşadası'nda bıçaklı kavga: 1 ölü
    13. Van'da terör örgütüne yönelik hava..
    14. Çağrı Erhan Altınbaş Üniversitesi..
    15. Kanadı kırık martılar kurtarıldı
    16. Başkan Karabıyık, AK Parti Marmara..
    17. Kurban satış ve kesim alanında..
    18. Başkan Ataç’a ziyaretler sürüyor
    19. Çankayalı çocukların yaz tatili farkı
    20. Otoyolda ilginç kurtarma operasyonu
    21. Gece kulübünde facia
    22. Tatvan’da 3 terörist etkisiz hale..
    23. Hazim Tamer Dodurga İstanbul Rumeli..
    24. S200, İstanbul Havalimanı’nda 16..
    25. Şeref Malkoç Hakkari’ye geliyor
    26. Muğla'da 68 düzensiz göçmen yakalandı
    27. FLO’dan 140 milyon liralık yatırım
    28. Hindistan'da sel felaketi! 700 kişi..
    29. Ekmeğini taştan çıkaran anne
    30. Kendisinden bir haftadır haber..
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz