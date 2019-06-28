0553 313 94 23

Dizide uyuşturucuyu özendiren sahnedeki oyunculara gözaltı

Adana’da çekilen bir internet dizisinin 3 oyuncusu, dizinin bir bölümünde uyuşturucu kullandıkları sahnede, gençleri uyuşturucu madde kullanmaya özendirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

28 Haziran 2019 Cuma 08:48
Dizide uyuşturucuyu özendiren sahnedeki oyunculara gözaltı

Adana’da çekilen bir internet dizisinin 3 oyuncusu, dizinin bir bölümünde uyuşturucu kullandıkları sahnede, gençleri uyuşturucu madde kullanmaya özendirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.


Adana’da çekilen ve şehrin arka mahallelerinde geçen bir internet dizisinde uyuşturucu madde kullanılan bir sahne, polisi harekete geçirdi. Söz konusu sahnede uyuşturucu madde kullanan Burak A. (19), Cengizhan Y. (24), Furkan S. K. (22), İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.


Gerçek uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen ve “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapmak” suçundan işlem yapılan şahısların, uyuşturucu madde kullanmadıklarını söyledikleri öğrenildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar savcılıkça serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 08:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sevimli tilkiyi fabrika işçileri besliyor
    1. Sevimli tilkiyi fabrika işçileri..
    2. Sigara izmariti bankayı yakıyordu
    3. Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı'nı..
    4. İzmir’de denize düşen 1 kişi hayatını..
    5. Küresel piyasalar G20 Liderler..
    6. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan..
    7. Bolu’da trafik kazası: 2 yaralı
    8. (Özel) Down Sendromlu Yasemin’in gelin..
    9. Bakan müjdeyi verdi! 12 bin 713..
    10. ’’Hükümetimiz kadın girişimcilerimize..
    11. Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök..
    12. G-20’de Japon zarafeti! Tayyip..
    13. Adalet Bakanlığına personel alımları
    14. Aslanapa’da Macar Fiği Tarla Günü..
    15. İşe giden kadına eski kocadan kanlı..
    16. Genç hafızın taç giyme törenine ilçe..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası..
    18. Emet Belediyesi yol yapım çalışmaları
    19. Serbest piyasada döviz açılış..
    20. (Özel) Esenyurt’ta havuzda minik çocuk..
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı
    Beton Ekrem'in gözü dışarıda! Yabancılara kapıyı açtı