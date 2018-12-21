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Dizi film ve yabancı filmlerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğinden yararlanabilmesinin önünü açan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

21 Aralık 2018 Cuma 20:14
Dizi film ve yabancı filmlerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğinden yararlanabilmesinin önünü açan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 20:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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