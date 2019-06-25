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"Diz kireçlenmesi hastaları hareketsiz kalmamalı"

Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kovalak:- "Diz ekleminde kireçlenme (Gonartroz) hastası hareketsiz kalmamalıdır. Gün içerisinde aktif olmalı ve hekim tarafından önerilen kasların güçlenmesi ve fonksiyonların korunması için gösterilen egzersizlerin yapılması gerekiyor"

25 Haziran 2019 Salı 14:03
"Diz kireçlenmesi hastaları hareketsiz kalmamalı"

İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Kovalak, diz ekleminde kireçlenme (Gonartroz) hastasının hareketsiz kalmaması gerektiğini belirterek, "Gün içerisinde aktif olmalı ve hekim tarafından önerilen kasların güçlenmesi ve fonksiyonların korunması için gösterilen egzersizlerin yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kovalak, yaptığı yazılı açıklamada, diz ekleminde kireçlenme sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Diz ekleminde kireçlenmenin başlangıç dönemlerinde kıkırdakta oluşan değişiklikleri saptamada rutin radyolojik (röntgen) incelemelerin yetersiz kalabileceğini belirten Kovalak, hastalığın ilerlemesi ile radyolojik değişikliklerin belirgin hale geldiğini kaydetti.

Diz eklemindeki deformasyonun en iyi ayakta basarak çekilen grafiler ile saptandığını bildiren Kovalak, "Gonartroza sebep olan etkenlerin geri çevrilmesi mümkün değildir. Ancak semptomlar hayat tarzı değişiklikleri, fizik tedavi, ilaç kullanımı ile veya son çare olan artroplasti ameliyatı ile tedavi edilebilir. Tedavide ilk basamak hastanın hastalığını tanıması ve yapması gerekenleri kavramasıdır. Kilo vermek, diz eklemine binen yükü azaltacağından hastanın şikayetlerinde azalmaya katkısı olacaktır. Bunun yanı sıra eklem hareket açıklığının ve kas gücünün korunması veya artırılması için doktor tarafından önerilen egzersizlerin yapılması da çok önemlidir.'' değerlendirmesinde bulundu.


- "Ayakkabı ve düzgün parkur seçimi önemli"


Dr. Emrah Kovalak, Gonartroz hastasının hareketsiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gün içerisinde aktif olmalı ve hekim tarafından önerilen kasların güçlenmesi ve fonksiyonların korunması için gösterilen egzersizlerin yapılması gerekmektedir. Ancak ağrı sınırına gelmeden durmasını da bilmelidir. Gerektiğinde baston gibi yürümeye yardımcı cihazları kullanmaktan çekinmemelidir. Bu şekilde hem diz eklemine binen yük azalacak hem de hareket açıklığında kısıtlanmaya bağlı takılma ve düşmelere karşı bir önlem alınmış olacaktır. Yürüme için uygun ayakkabı ve düzgün bir parkur seçimi çok önemlidir. Hastalar bu dönem içerisinde doktor kontrolünde kullanacakları ilaçlar ve lüzumu halinde yapılacak olan eklem içi enjeksiyonlardan fayda göreceklerdir. Ek olarak, bu dönemde yapılacak rehabilitasyon da hastaların hareket açıklıklarını ve kas gücünü korumalarını sağlayacaktır. Gonartroz tedavisinde cerrahi tedavinin başlıca endikasyonu medikal tedaviye yanıt vermeyen ağrı, gece ağrısı ve bu ağrının uyku düzenini bozması, günlük aktivitelerin idamesinde ileri derecede zorluk ve ileri derecede hareket kısıtlılığıdır."

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:03
  1. Doç. Dr. Emrah Kovalak
  2. Medicana Bahçelievler

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