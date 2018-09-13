Diz kapağı kayması nasıl tedavi edilir?

Diz kapağı, bacak hareket ettikçe diz kapağı da hareket eder ve uyluk kemiği üzerindeki yatağın içinde aşağı ve yukarı doğru gider gelir. Fakat diz kapağı azıcık bile yatağından çıktığında, hem ağrı hemde kendi yapısında hasar oluşur.

Diz kapağı yapısındaki parçaların her biri gerektiği şekilde doğru yönde gerildiği zaman diz kapağı düzgün durur ve yatağında kolaylıkla kayar. Bu durumda, diz kapağının eklem yüzüne binen basınç eşit dağılır.

DİZ KAYMASI NEDENLERİ

Diz kapağı kaymaları, özellikle oturarak iş yapanların, ofis çalışanlarının önemli bir sorunudur. Diz kapağı kayması eskiden, daha çok oturma şekli nedeni ile erkeklerin sorunu iken, günümüzde kadınların da sorunu haline gelmiştir. Erkeklerde sık rastlanan, bacakları iki yana açma ve dizlerini yere90 derecelik bir açıyla kırma şeklindeki oturuş biçimini, kadınlarında benimsemesi nedeni ile kadınlarda da görülen bu rahatsızlık (ağa oturuşu) diye tanımlanır ve bu durum dizlerde kaymaya sebep olur.

Ağa oturuşu stili, dizin üzerindeki diz kemiğini şapka gibi örten diz kapağı, dış yana doğru kayar ve bu kayma diz kapağında bulunan kıkırdağı yıpratır. Dolayısıyla dizlerde ağrı ve sorun daha fazla ilerlediğinde diz protezi takılması gerekebilir. Ayrıca bacak bacak üstüne atarak oturanlarda, uzun süre sandalyede oturarak çalışanlarda, step yapanlarda, koşu bandı üzerinde eğim vererek koşmakta diz kaymasına neden olabilir.

DİZ KAYMASI BELİRTİLERİ

Diz kapağı kayması belirtileri, diz kapağında ağrı birden ortaya çıkmadığı gibi zamanla ortaya çıkar. Şiddetli ağrı, koşarken, uzun süre oturmak zorunda kalındığında, merdiven inip çıkarken ve uzun yolculuklarda diz kapağında ağrı oluşur.

DİZ KAPAĞI KAYMASI TEDAVİSİ

Diz kapağı kaymasında tedavi, ilaç tedavisi veya diğer konservatif tedavi çok fazla yararlı olmayabilir. Bu yüzden kaymanın derecesine göre artroskopik cerrahi veya klasik cerrahi tedavi yöntemleri uygulanır. Artroskopi cerrahisi ile dış yana kayan diz kapağı yerine oturtulur ve plika denilen yumuşak dokular ve yıpranan kıkırdak temizlenir.

Artroskopik cerrahiden sonra, dizde 10 gün civarında şişlik olur. Hasta işlemden 3-4 hafta sonra günlük yaşantısına geri dönebilir. Diz kapağı kayması tedavi edilmez ise dizde kireçlenme meydana geir ve bu durumda diz protezi cerrahisi uygulanması gerekir.

Diz protezi tam protez olarak değil, diz kapağının içi protez uygulaması yapılır. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, geçmeyen veya tekrarlayan diz ağrılarında ağrı kesici ilaçlar ile geçiştirmeyip mutlaka bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına gitmek oldukça önemlidir.