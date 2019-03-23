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Diyetisyen Uzun: "Su içmek hayati öneme sahip"

Aydın Liva Hastanesi Diyetisyeni Handenur Uzun "22 Mart Dünya Su Günü’’ münasebetiyle yaptığı açıklamada suyun insan hayatındaki önemine değindi.

23 Mart 2019 Cumartesi 17:20
Diyetisyen Uzun: "Su içmek hayati öneme sahip"

Aydın Liva Hastanesi Diyetisyeni Handenur Uzun "22 Mart Dünya Su Günü’’ münasebetiyle yaptığı açıklamada suyun insan hayatındaki önemine değindi. İnsan oğlunun yaşayabilmesi için havdan sonra en çok ihtiyaç duyduğu 2. ihtiyacın su olduğunu belirten Diyetisyen Handenur Uzun, su içmenin faydalarından ve vücudun ihtiyacı olan suyu alamadığında ortaya çıkan hastalıklardan söz etti.


Suyun sağlık için hayati öneme sahip olduğunu belirten Uzun , "Su içerdiği sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfat gibi vücut için önemli olan mineraller içeriyor. Su, insan hayatı için oksijenden sonra en önemli ikinci ihtiyaç olarak gösteriliyor. Çünkü kanın yüzde 83’ü, kemiklerin yüzde 22’si, beynin ve kasların yüzde 75’i sudan oluşuyor. Ter, tükürük, idrar gibi vücut sıvılarının üretimi, atıkların atılması, suda eriyen besinlerin emilimi, eklemlerin ve gözün kayganlaşması, vücut ısının düzenlenmesi su ile mümkün oluyor’’ diye konuştu.


Öte yandan susuz kalmanın getirdiği hastalıklardan da bahseden Liva Hastanesi Diyetisyeni Handenur Uzun , "Dünyanın yüzde 70’i sudur ve yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık sadece yüzde 0.3ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Suyun pH değerinin 7,5-8,5 arası yani alkali olması idealdir. İçilen suların etiketleri okunmalı, pH değerinin bu aralıklarda olduğu sular tercih edilmelidir. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketilmelidir. Eğer yeteri kadar su tüketilemezse susuzluk ortaya çıkar. Susuzluğun hafif belirtileri; baş ağrısı, yorgunluk ve kabızlıktır. Uzun süren durumlarda ciddi hastalıklara da neden olabilir’’ diyerek insanların sağlık için bol bol su içmesini ancak su kaynaklarının da korunması konusunda duyarlı olmalarını tavsiye etti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:20
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