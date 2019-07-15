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Diyarbakırspor transfer atağında

Süper Amatör Lig’de mücadele eden Diyarbakırspor, üst üste 3.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:30
Diyarbakırspor transfer atağında

Süper Amatör Lig’de mücadele eden Diyarbakırspor, üst üste 3. kez lig atlamak için çalışmalarını sürdürüyor.


İki yıl önce 2. Amatör Ligi’nde, geçen yıl 1. Amatör Ligi’nde şampiyon olan efsane kulüp bu yıl da yine ara vermeden Bölgesel Amatör Ligi’ne çıkmayı hedeflerken, önemli transferlere imza atıyor. Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, şu ana kadar BAL ekipleri 1955 Batman Belediyespor’dan Sadun Ay ve Osman Afşin, Bağlar Belediyespor’dan da Berat Demir’i transfer ettiklerini söyledi. Karakoç, “Efsane küllerinden doğuyor. Diyarbakırspor doğu ve güneydoğunun öncüsüdür. Adım adım yükselerek hak ettiği yere yeniden gelmesi için çalışıyoruz. Hedefimiz her yıl bir lig çıkmaktır. Mazisi başarılarla dolu olan Diyarbakırspor yükseldikçe bölgede de futbol yeniden yükselecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:30
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