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Diyarbakırlı öğrencilerin hayalleri Antalya’da gerçeğe dönüştü

Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Diyarbakır’da düzenlediği “Benim Tatilim” temalı resim yarışmasını kazanan 17 Diyarbakırlı çocuğu, hayallerini gerçekleştirmek üzere Antalya’ya getirdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:27
Diyarbakırlı öğrencilerin hayalleri Antalya’da gerçeğe dönüştü

Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Diyarbakır’da düzenlediği “Benim Tatilim” temalı resim yarışmasını kazanan 17 Diyarbakırlı çocuğu, hayallerini gerçekleştirmek üzere Antalya’ya getirdi.


SunExpress, kurumsal sosyal sorumluluk projesi “FunExpress” kapsamında Diyarbakır’ın 17 ilçesindeki okullarda 6. ve 7. sınıf öğrencileri arasında ‘Benim Tatilim’ temalı resim yarışması düzenledi. Yarışmaya katılan öğrenciler arasında jüri tarafından yapılan elemler sonucunda hayalinin tatilini en güzel şekilde resimleyen 17 çocuk, öğretmenleri ile birlikte SunExpress tarafından dört gün süresince ağırlanmak üzere Antalya’ya geldi.


SunExpress ile Antalya’ya varışlarında pilotlar ve kabin ekipleri ile uçağı ve kokpiti yakından gezme ve uçak ile ilgili bilgi edinme imkanına sahip olan çocuklar, SunExpress’in Antalya yönetim binası SunPlaza’da düzenlenen törende katılım sertifikalarını SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan’dan teslim aldı.



"Önceliğimiz her zaman bizi geleceğe taşıyacak çocuklar oldu"


Törende sosyal sorumluluk projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalışkan, “SunExpress olarak önceliğimiz her zaman bizi geleceğe taşıyacak çocuklar oldu, onlar için hep daha fazlasını yapmayı arzu ediyoruz. Bu yıl başlattığımız sürdürülebilir kurumsal sosyal sorumluluk projemiz ‘FunExpress’ kapsamında ekonomik açıdan dezavantajlı çocuklara ulaşıp onların önüne yepyeni bir dünya sermeyi, çocuklarımızı daha önce görmedikleri yerlere uçurup değişik deneyimlerle ufuklarını açmayı arzu ediyoruz. ‘Benim Tatilim’ teması ile çocuklarımızdan hep istedikleri ama gerçekleştiremedikleri hayallerinin tatilini çizmelerini istedik. Onların hayallerini biraz olsun gerçekleşmesine katkıda bulunabildiysek ne mutlu bizlere. Projemizin ilk aşamasına Diyarbakır’da başladık. Daha önümüzde çok uzun bir yol, ulaşılacak çok sayıda çocuk var. Projemizi daha nice illere taşımaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.



4 gün boyunca diledikleri gibi eğlenecekler


Hayallerini gerçekleştirme şansı bulan 17 Diyarbakırlı çocuk, dört gün boyunca Antalya’nın keyfini çıkaracak. Avrupa’nın en büyük su parkı Land of Legends’tan, Türkiye’nin en büyük akvaryumuna, çocuk ve çiçek temalı EXPO’ya kadar pek çok yeri gezme imkanı bulacak olan çocuklar, en çok da denizin tadını çıkaracak.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:27
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